La Comisión de Hacienda aprueba una rebaja del IBI del 5,5% a petición de Torrelavega Sí
El partido que lidera Gómez Morante logra también una reducción del 1% en el Impuesto de Circulación
JOSÉ IGNACIO ARMINIO
Torrelavega
Jueves, 18 octubre 2018, 07:24

El equipo de gobierno de Torrelavega (PSOE-PRC) sacó adelante ayer, sólo con sus votos, su propuesta de revisión de las ordenanzas fiscales para 2019 en la Comisión de Hacienda, planteamiento que deberá ser ratificado por el Pleno el próximo martes. Los cambios incluyen una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 5,5% como había solicitado uno de los grupos de la oposición, Torrelavega Sí, en lugar del 4,5% propuesto inicialmente por socialistas y regionalistas, lo que supondrá una reducción de ingresos para las arcas municipales de 120.000 euros, según ha informado el concejal del área, Pedro Pérez Noriega.

El edil regionalista entiende que no se ponen en riesgo los Presupuestos municipales y se consigue que «prácticamente ningún inmueble de la ciudad pague más que lo que venía pagando en años anteriores». En este sentido, ha insistido en que desde el inicio de la legislatura el «compromiso» de PSOE y PRC ha sido «no incrementar la carga impositiva a los vecinos».

El equipo de gobierno ha aceptado también la propuesta de Torrelavega Sí de rebajar un 1% el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y se ha comprometido con el partido que lidera Blanca Rosa Gómez Morante a incluir en los Presupuestos municipales del 2019 el denominado IBI Cultural. «La intención del equipo de gobierno -ha avanzado Pérez Noriega- es bonificar a quien desarrolle la actividad cultural, ya sea propietario o arrendatario del local, porque lo importante es que se lleve a cabo. Las bonificaciones serían por importe equivalente al IBI del local y los trabajos que podrían realizarse en el mismo para acogerse a estas ayudas se deberán determinar». El edil de Hacienda ha recordado que se trata de una iniciativa «novedosa» que ya funciona en Ayuntamientos importantes como Madrid o Barcelona.

El último en alzar la voz sobre la revisión de las ordenanzas fiscales ha sido el primer partido de la oposición, el PP, que ha solicitado una rebaja del 10% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del 2% en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. La portavoz popular en el área de Hacienda, Natividad Fernández, ha manifestado que su grupo considera que ha llegado el momento de devolver dinero a los ciudadanos en lugar de «quitárselo». Y ha recordado que 2017 fue especialmente «nefasto» en la gestión del Ayuntamiento, ya que «a finales de año a PSOE y PRC les sobraron ocho millones del Presupuesto municipal, ocho millones que pidieron a los ciudadanos y no fueron capaces de utilizar». Por eso ha dicho que es el momento de planificar bien y de realizar unos Presupuestos creíbles, recaudando «solo lo necesario y no aquello que no se piensa gastar».

La edil del PP ha señalado que no es la primera vez que este equipo de gobierno gestiona mal las cuentas. «Entre los años 2014 y 2016, devolvieron a los bancos un total de 8,5 millones de euros que no fueron capaces de emplear en inversiones. Es decir, cada año recaudan impuestos de los ciudadanos que finalmente utilizan para amortizar deuda. Aunque 2017 ha sido un año récord en la mala gestión, por lo que parece 2018 se perfila como firme candidato a igualar o empeorar el ejercicio anterior», ha expuesto.

Fernández ha dicho que su grupo estima que con su propuesta el Ayuntamiento dejaría de recaudar en torno a 760.000 euros anuales, lo que supondría un ahorro en el pago de impuestos de 15 euros por torrelaveguense. «¿De verdad no puede el Ayuntamiento dejar de recaudar 15 euros por ciudadano cuando en 2017 les sobraron 8 millones de euros?», se ha preguntado.