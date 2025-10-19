El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista aérea del Mercado Nacional de Ganados 'Jesús Collado Soto' de Torrelavega, entre Nueva Ciudad (izquierda) y El Zapatón (derecha). DM

La Cuadrona espera su transformación

Gobierno y Ayuntamiento de Torrelavega apuran los trámites de una transformación que actualizará el Ferial por 22 millones

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Levantarlo en 1973 costó 243 millones de pesetas. Después de dos siglos de historia ganadera en La Llama, Torrelavega, la comarca del Besaya y Cantabria ... necesitaban un nuevo lugar donde dar cobijo a las ferias del sector; el Mercado Nacional de Ganados 'Jesús Collado Soto', el Ferial, fue la respuesta a aquellas necesidades. Desde entonces es un emblema de la ciudad. Por su arquitectura imponente –15.000 metros cuadrados de nave principal, sin el aparcamiento–, por el recuerdo que representa y su valía a día de hoy, atendiendo con puntualidad los intercambios ganaderos todas las semanas y diversificando su uso para acoger eventos de todo tipo. Hacia esta última clave, la diversificación, se orienta la ambiciosa reforma que Gobierno y Ayuntamiento quieren ejecutar en la Cuadrona.

