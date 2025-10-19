La Cuadrona espera su transformación

Levantarlo en 1973 costó 243 millones de pesetas. Después de dos siglos de historia ganadera en La Llama, Torrelavega, la comarca del Besaya y Cantabria ... necesitaban un nuevo lugar donde dar cobijo a las ferias del sector; el Mercado Nacional de Ganados 'Jesús Collado Soto', el Ferial, fue la respuesta a aquellas necesidades. Desde entonces es un emblema de la ciudad. Por su arquitectura imponente –15.000 metros cuadrados de nave principal, sin el aparcamiento–, por el recuerdo que representa y su valía a día de hoy, atendiendo con puntualidad los intercambios ganaderos todas las semanas y diversificando su uso para acoger eventos de todo tipo. Hacia esta última clave, la diversificación, se orienta la ambiciosa reforma que Gobierno y Ayuntamiento quieren ejecutar en la Cuadrona.

Es una obra inmensa. Presupuestada en unos 22 millones de euros, va camino de ser el mayor desembolso conjunto del Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno de Cantabria en una actuación para la capital del Besaya. La obra la ejecutará y pagará la Consejería de Fomento por adelantado y el Consistorio irá devolviendo la inversión a plazos durante los próximos años. Ese tipo de detalles son los que están ajustando ambas administraciones y se están reflejando en un convenio; la idea es sellarlo en los próximos meses y, para entonces, encargar las obras.

Ampliar La imponente bóveda del edificio cobija las ferias ganaderas desde hace medio siglo. Reproducción Luis Palomeque

Han pasado ocho años desde que el proyecto que inspira estos planes, 'Espacio Vacante' –diseñado por Carlos García Fernández, Begoña de Abajo Castrillo, Irene Campo Sáez y Jesús Lazcano López–, ganó el concurso de jóvenes arquitectos Europan 14. Proyecto hay. Y, en él, el Mercado de Ganados es concebido como un espacio tan apto para citas ganaderas como eventos de todo tipo. Pero la novedad no es tanto esa como la división del edificio en dos partes: una, para mantener su tradicional uso ganadero; y otra, para propiciar la acogida de otras actividades. En este segundo renglón, destaca la creación de una gran plaza cubierta, llamada a eliminar barreras y permitir la circulación entre El Zapatón y Nueva Ciudad.

Tras una reforma de 22 millones, Torrelavega aspira a convertir el Ferial en un revulsivo clave en la agenda local, comarcal y regional. «Creo que se va a convertir en un dinamizador de la economía comarcal y regional», declara el alcalde, Javier López Estrada. «En cuanto tengamos el convenio, podremos iniciar una obra altamente demanda en la ciudad», añade el consejero de Fomento, Roberto Media.