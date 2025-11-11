Debate en Torrelavega sobre la inclusión del circo en las aulas

Torrelavega será escenario el viernes y el sábado de unas jornadas profesionales centradas en el nuevo reconocimiento del circo dentro de la Ley de Enseñanzas ... Artísticas. El encuentro se celebrará en el Centro Municipal de Formación de Barreda y reunirá a profesionales y representantes de distintas escuelas y proyectos vinculados a esta disciplina.

La presentación tuvo lugar ayer y corrió a cargo del concejal de Juventud, Nacho González, acompañado por Javier Amigo y Elena Umlauf, responsables de la Escuela Municipal de Circo y Teatro Físico. Estas jornadas llegan tras la aprobación, en junio de 2024, de la ley que incorpora por primera vez el circo al marco oficial de las enseñanzas artísticas, algo que el sector llevaba reclamando desde hace años. Las organiza la Federación Española de Escuelas de Circo Socioeducativo (Feecse) junto a la escuela torrelaveguense, que este año cumple veinte años de actividad y se ha convertido en un punto de referencia a nivel estatal.

González subrayó el trabajo que se ha realizado en estas dos décadas y el papel que ha tenido la escuela en el desarrollo del circo a nivel formativo. «Es un orgullo para Torrelavega contar con una escuela que es un referente en la formación circense», señaló, destacando que el reconocimiento oficial abre una nueva etapa para el alumnado y para los proyectos que se venían formando al margen del sistema reglado.

Tanto Umlauf como Amigo coincidieron en que esta inclusión en la ley es «un hito histórico» y fruto de muchos años de insistencia y de trabajo conjunto. Afirmaron que permite mirar con otra perspectiva el futuro del sector y avanzaron que el objetivo es que en 2027 pueda ponerse en marcha formación reglada en circo, con titulaciones reconocidas dentro del sistema educativo.

Contenidos

Las jornadas tratarán de aterrizar qué supone esta ley en la práctica. Se analizará su impacto en las escuelas y proyectos circenses del norte del país, se recogerán aportaciones para el Real Decreto que regulará estas enseñanzas y se dará visibilidad al modelo de formación integral del circo, que abarca desde la infancia hasta niveles superiores. También se buscará reforzar la colaboración entre escuelas, administraciones y entidades culturales, además de poner sobre la mesa el papel que pueden desempeñar las comunidades autónomas en la implantación de estos estudios.

La programación incluye conferencias, mesas redondas, una muestra del alumnado de la Escuela Municipal de Circo y Teatro Físico y una visita guiada a sus instalaciones, para conocer de cerca el trabajo que se desarrolla durante el curso.