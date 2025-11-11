El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un joven realiza acrobacias frente al numeroso público que acudió al Festival Ciudad de Circo en la plaza de La Llama en septiembre. L. A.

Debate en Torrelavega sobre la inclusión del circo en las aulas

El sector analizará en la ciudad los cambios que supone el reconocimiento oficial de esta disciplina como enseñanza artística

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Torrelavega será escenario el viernes y el sábado de unas jornadas profesionales centradas en el nuevo reconocimiento del circo dentro de la Ley de Enseñanzas ... Artísticas. El encuentro se celebrará en el Centro Municipal de Formación de Barreda y reunirá a profesionales y representantes de distintas escuelas y proyectos vinculados a esta disciplina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  2. 2

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  3. 3

    La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda
  4. 4

    Retenciones en la entrada a Santander a la altura del polígono de Parayas
  5. 5

    La familia del cántabro fallecido en Vietnam no sabe aún cómo repatriará el cuerpo: «El papeleo es complicadísimo»
  6. 6

    Cantabria quiere reabrir el Ferial de Torrelavega, pero sin compraventa de animales
  7. 7

    Flying Tiger, La Quesona y Navarro Herbolario aterrizan en Valle Real
  8. 8

    Colegios, campings, residencias de ancianos y empresas, los más afectados por riesgo de inundación en Cantabria
  9. 9

    Ábalos muestra un certificado del Congreso para rebatir que los «folios» sean «dinero ilícito»
  10. 10 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Debate en Torrelavega sobre la inclusión del circo en las aulas

Debate en Torrelavega sobre la inclusión del circo en las aulas