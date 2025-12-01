La decoración y la magia de la Navidad vuelven al Manuel Barquín de Torrelavega con el 'Parque Polar' El espacio, decorado en colaboración con los hermanos Robledo, será inaugurado este viernes a las seis de la tarde

Javier Gangoiti Torrelavega Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:24

El parque Manuel Barquín volverá a centrar un año más la lista de atractivos navideños preparados por el Ayuntamiento de Torrelavega para las fiestas. De nuevo en colaboración con los hermanos Robledo –propietarios de un negocio que han decorado con gran éxito en los últimos años–, la Concejalía de Turismo ha preparado la propuesta del 'Parque Polar' en el Manuel Barquín, donde a partir de este viernes a las seis de la tarde –hora prevista de inauguración– y hasta el 5 de enero los vecinos y visitantes podrán encontrar «una aldea de conejos, el barrio de Cascanueces, el árbol habitado, la fábrica de cascabeles y La Casita de la Navidad».

Este último, además, será el hogar de Papa Noel, primero, y de Sus Majestades los Reyes Magos, después, al igual que el año pasado. A la entrada y salida de este «lugar mágico», asimismo, dos túneles iluminados darán la bienvenida y despedirán a los visitantes, simulando la imagen de «un bosque helado».

La del parque Manuel Barquín no es la única 'fantasía' que ha preparado el Consistorio para este programa de fiestas. Ese mismo viernes, Torrelavega estrenará también otros 'clásicos' de las fiestas, como son el Mercado Navideño en la Avenida de España, la pista de hielo en la Plaza de La Llama, El Árbol de los Deseos, y el tren gratuito 'El Grillo de La Navidad', todos a partir de las seis de la tarde.

Otra iniciativa que repite después del año pasado es la de 'Los Agentes de la Navidad', que invita a los niños a buscar a diferentes personajes –Cascabel, Mamá Noel, el Grinch…– con el objetivo de rellenar sellos y optar a diferentes regalos.

Este año, como novedad, la ciudad también celebrará un Desfile de Jerséis Navideños, el 20 de diciembre en la plaza Baldomero Iglesias, de 18.00 a 20.00 horas. Esta y todas las actividades de las fiestas están en la página web –torrenavidad.es–.