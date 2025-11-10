El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Tres niños circulan con su bicicleta por el campus universitario. Luis Palomeque

Las exigencias urbanísticas hacen «inviable» la residencia universitaria de Torrelavega

El proyecto para alojar a 200 estudiantes queda paralizado al exigir el planeamiento un número de aparcamientos que dispara los los costes

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:15

La residencia universitaria que Torrelavega lleva años esperando para su campus vuelve a frenar en seco. Y esta vez, el bloqueo no es económico ni ... político, sino normativo. El proyecto, llamado a convertirse en un revulsivo para atraer alumnado y aliviar la presión del alquiler en la ciudad, ha quedado paralizado desde principios de año a la espera de una solución urbanística que permita adaptarlo al Plan Especial del Campus de la Universidad de Cantabria (UC).

