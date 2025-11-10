Las exigencias urbanísticas hacen «inviable» la residencia universitaria de Torrelavega

La residencia universitaria que Torrelavega lleva años esperando para su campus vuelve a frenar en seco. Y esta vez, el bloqueo no es económico ni ... político, sino normativo. El proyecto, llamado a convertirse en un revulsivo para atraer alumnado y aliviar la presión del alquiler en la ciudad, ha quedado paralizado desde principios de año a la espera de una solución urbanística que permita adaptarlo al Plan Especial del Campus de la Universidad de Cantabria (UC).

El alcalde, Javier López Estrada, lo resume sin rodeos: «El planeamiento exige un número de aparcamientos para la residencia que hace inviable el proyecto». El Ayuntamiento trabajaba en una modificación de la ordenación urbanística para flexibilizar estas condiciones, pero el último informe recibido ha sido contundente: ese ajuste no puede hacerse únicamente sobre el plan parcial del campus, sino que tendría que ampliarse al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y ese salto de nivel complica los plazos, los trámites y, sobre todo, congela cualquier avance real hasta resolver el encaje jurídico.

«Es como si a un colegio le exigiésemos aparcamientos por cada alumno. Es absurdo porque no van en coche», ejemplifica el regidor. «Algo parecido pasa en una residencia de estudiantes. Algunos tendrán carné, pero la mayoría no. Integrar el coste de ejecutar los aparcamientos que exige el planeamiento hace inviable el proyecto, y por tanto tenemos que parar hasta resolver esa situación».

La residencia estudiantil no es la única promesa encallada en el terreno del campus. El listado de equipamientos anunciados es largo, ambicioso y, hasta ahora, más teórico que real. Allí siguen dibujados sobre el plano —como si el tiempo no pasara— una piscina olímpica, el edificio del PCTCAN y la ampliación del Espacio Creativo José Manuel Illera.

El contraste con las expectativas generadas hace apenas unos meses es evidente. En marzo, la primera visita oficial de la nueva rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, parecía abrir una etapa de impulso. Ayuntamiento y UC escenificaron sintonía, compromiso y una visión compartida para reforzar el campus. El Consistorio hablaba de licitar la residencia en este mandato y de levantar un edificio con unas 200 habitaciones en tres plantas, con salas de estudio, gimnasio y zonas comunes. La inversión estimada rondaba los diez millones de euros y se planteaba como una concesión demanial, con vocación de abrir sus puertas también a profesorado, investigadores y personal vinculado a proyectos de innovación.

Pero la realidad administrativa ha vuelto a llevar los planes al cajón. No se ha movido ni un metro de tierra, ni existe calendario fiable. El proyecto técnico está dibujado, pero el bloqueo normativo lo mantiene en pausa.

Mientras tanto, el PCTCAN tampoco consigue arrancar físicamente en la parcela prevista. Aunque el Gobierno de Cantabria anunció este otoño una solución jurídica para calificar el edificio como equipamiento educativo —lo que facilitaría su encaje en el campus—, el cruce entre informes, tramitaciones y el propio PGOU han ido desinflando la inercia.

El tercer eslabón es el Espacio Creativo José Manuel Illera, cuya ampliación —comprometida desde 2019 para dar cabida a más grupos musicales— lleva años anunciándose sin llegar a ejecutarse. El proyecto está redactado, pero sin dotación presupuestaria ni fecha. Y, en paralelo, sigue flotando en el aire el viejo sueño de la piscina olímpica en el campus. Anunciada hace dos décadas, evaluada, replanteada y cada vez más lejana, el último estudio de viabilidad ya alertó de su escaso atractivo para inversores por el elevado coste de construcción y mantenimiento.

Entre tanta expectativa incumplida, el campus de Torrelavega vive una paradoja: es uno de los espacios con más proyectos anunciados… y menos avances visibles.