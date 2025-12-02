El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vehículos circulan por el tramo afectado por el deslizamiento, donde trabaja una excavadora, en la carretera Viveda-Duález. Luis Palomeque

El Gobierno espera reabrir «esta semana» el carril cortado de la carretera Viveda-Duález

La Consejería de Fomento levanta una escollera tras la aparición de un argayo en uno de los tramos del nuevo vial, inaugurado el pasado 10 de noviembre

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

El revés que por culpa de un argayo ha sufrido la nueva carretera entre Viveda y Duález un par de semanas después de su ... inauguración va camino de solucionarse en el plazo de unos días. Los operarios de la adjudicataria trabajan desde el viernes de la semana pasada para ponerle remedio, ahora y a futuro, mediante la construcción de una escollera que evite nuevos desprendimientos de tierra en esta parte alta del talud.

