El Gobierno espera reabrir «esta semana» el carril cortado de la carretera Viveda-Duález

El revés que por culpa de un argayo ha sufrido la nueva carretera entre Viveda y Duález un par de semanas después de su ... inauguración va camino de solucionarse en el plazo de unos días. Los operarios de la adjudicataria trabajan desde el viernes de la semana pasada para ponerle remedio, ahora y a futuro, mediante la construcción de una escollera que evite nuevos desprendimientos de tierra en esta parte alta del talud.

Es aquí, en una loma del extremo sur del nuevo tramo y donde ha caído mucha agua estos últimos días, a la altura de Duález, donde se concentran esas labores, que se ejecutan en garantía, sin coste añadido para el Ejecutivo y con un plazo de unos días. Siendo así, «esta semana», y según informan desde la Consejería de Fomento, el carril cortado y destinado a la ejecución de dichas tareas volverá a estar abierto a la circulación de los vehículos, permitiendo la operatividad de la carretera al 100%.

Que no les lleve a engaño el gran montículo de piedra y tierra que ven al pasar por la zona estos días -el que se ve en la fotografía adjunta a esta información-. No se debe al desprendimiento, sino a un volcado que han hecho aquí los operarios para poder trabajar mejor con las máquinas, salvando el desnivel que hay entre la calzada y el talud.

A 30 kilómetros por hora Con un carril destinado a la obra, un semáforo regula el paso de vehículos a lo largo del tramo afectado

Con la adjudicataria Los trabajos de reparación están en garantía y se van a ejecutar sin coste añadido para las arcas públicas

Las medidas se pusieron en marcha el viernes y, desde entonces, la flamante carretera Viveda-Duález ha seguido abierta a la circulación aunque lejos todavía de la normalidad de los primeros días. Lo han visto si han circulado por aquí estos días -como ya hacen miles de conductores desde el primer día-: en la zona afectada por el desprendimiento, en el carril más cercano a la ladera, en dirección a Torrelavega, el paso se encuentra regulado por un semáforo durante varios cientos de metros. Esta semana toca reducir la marcha de forma considerable al pasar por aquí: la velocidad máxima permitida en el tramo afectado es de 30 kilómetros por hora.

La carretera entre Viveda (Santillana) y Duález (Torrelavega) fue inaugurada el pasado 10 de noviembre y las fuertes lluvias no han tardado en ponerla a prueba. La causa concreta de este bache fue identificada rápidamente la semana pasada: una filtración de agua que cae monte abajo y que originó los desprendimientos en la zona alta del talud. Por suerte la tierra no llegó a invadir la calzada en ningún momento; de hecho, el Gobierno insiste en precisar que el carril se cortó para que los trabajos de reparación se desarrollen con seguridad, no por el deslizamiento propiamente dicho.

La aparición de este argayo, aunque solucionada a priori con las labores de esta semana, pone en perspectiva la magnitud de la obra que se ha ejecutado entre Viveda y Duález durante los últimos tres años. Este nuevo tramo de la carretera autonómica CA-138 se levanta a lo largo de 1,5 kilómetros entre ambas localidades, atravesando un entorno natural que hasta ahora no conocía más que el verde, los árboles y la circulación de unos pocos vecinos de la zona. La transformación del entorno ha sido drástica desde que comenzaron las obras en otoño de 2022.

Sin perjuicio de lo anterior, la carretera Viveda-Duález puede considerarse una de las obras más importantes de esta legislatura y una respuesta clave de la Administración a una demanda histórica de los vecinos de Barreda y la comarca, conocedora de las retenciones de la Avenida de Solvay. Esta, ahora más desahogada, ha notado -y bastante- la apertura del nuevo vial, que parece haber hecho valer los 9,5 millones de euros de inversión regional en apenas unos días. «En verano será la prueba de fuego», decía sobre este tema un vecino de Barreda, hace unos días.