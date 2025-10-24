El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Decenas de personas ojean, compran y caminan por el aparcamiento del Ferial de Torrelavega, ayer, durante el mercado de los jueves. Luis Palomeque

Jueves de compras en el Ferial de Torrelavega

El mercado semanal, el más grande de Cantabria, convoca a vecinos de toda la región con su atmósfera única

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Luis llegó a tener su negocio en una tienda, en la calle Consolación de Torrelavega, hace años, pero dice que duró cuatro días porque ... lo suyo es estar en la calle. Lo dice con una sonrisa en la cara y ese don de gentes que caracteriza a los vendedores de raza de toda la vida como él, como pensando, ¿cómo iba a meterme yo en un local? «Nací aquí, debajo del puesto», sonríe, señalando el huequito que hay bajo los cajones llenos de dulces y que tiene detrás a una decena de personas haciendo cola y saludándole a la vez. Le conocerán bien porque a los 12 años empezó a echarle una mano a su padre, que es el que inició el camino de Frutos Secos Maestro. «48 años llevo aquí», dice, echando cálculos. Con «aquí» se refiere a este y al mercado en mayúsculas, donde trabajan, conviven, ríen, comparten y se confiesan miles de personas todos los días. «El martes, en Aguilar; el miércoles, en Los Corrales; y hoy -en referencia a ayer, jueves- aquí, en Torrelavega», dice, poniendo el dedo sobre su apellido -Maestro- en el delantal y mientras cientos de personas invaden el inmenso aparcamiento del Ferial de Ganados.

