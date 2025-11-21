Maglight, Cociname.es y Tiempo de Eventos, ganadores delDemo Day del programa BEST de la Cámara de Torrelavega

R.C. Torrelavega Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:13 Compartir

La Cámara de Comercio de Torrelavega celebró ayer, 20 de noviembre, el Demo Day del programa BEST (Business Entrepreneurship for Smart Transformation), un evento que supuso el cierre de varios meses de formación, mentoría y acompañamiento a una docena de proyectos innovadores desarrollados por emprendedores del Besaya y de Cantabria.

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, el Director General de Innovación del Gobierno de Cantabria, Javier Puente, el Presidente de Cámara, Carlos Augusto Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega y Alberto Hervás, responsable de Emprendimiento y Startups de Cámara España, representaron a las instituciones que apoyan el programa en el evento.

Al acto acudieron también los mentores que han apoyado a los emprendedores en el desarrollo y presentación de sus proyectos y la emprendedora Marián Sáncal quien ofreció una breve charla sobre liderazgo.

Durante el Demo Day, los doce proyectos finalistas tuvieron tres minutos para presentar sus propuestas ante un jurado formado por el director de Inversiones de Kai Capital, Fernando López, la empresaria Sylvia de Miguel, Jesús Sánchez Pérez, Concejal de Desarrollo Local y Rosa Echevarria, Directora de Radio Studio.

El primer premio, dotado con 1.000 euros, fue otorgado a Maglight, la empresa tecnológica creada por el fisioterapeuta Edu Seisdedos y un profesional del ámbito tecnológico, que ha desarrollado un innovador dispositivo de recuperación muscular basado en fotobiomodulación, con aplicaciones terapéuticas en el ámbito de la fisioterapia, el deporte y el bienestar físico.

El segundo premio, valorado en 400 euros, fue para Cociname.es, una plataforma fundada por Carlos Carbonell que conecta a profesionales de la hostelería con personas y organizaciones que requieren servicios culinarios especializados, aportando digitalización y profesionalización al sector gastronómico.

El tercer premio, dotado con 200 euros, fue concedido a Tiempo de Eventos, empresa dirigida por Noemí López y dedicada a la organización y producción de experiencias personalizadas tanto para particulares como para empresas, con un enfoque creativo e integral.

El Demo Day del programa BEST fue también una oportunidad para conocer propuestas emprendedoras muy diversas que, aunque no resultaron premiadas, destacaron por su originalidad, enfoque innovador y compromiso con el territorio. Entre ellas se presentaron proyectos como EuroZoom, una plataforma de venta online de productos europeos; HejeH, un juego didáctico de ingenio basado en la simetría con aplicaciones en el entrenamiento cognitivo; y Latas, una propuesta de ocio dirigida al público juvenil. También formaron parte de la jornada Tubau Essence, centrado en la formación en técnicas terapéuticas de masaje facial; un proyecto de impulso a la energía solar y eficiencia energética; LAR Coworking, un espacio colaborativo para profesionales del ámbito creativo; una propuesta de dinamización cultural en áreas de autocaravanas; y una iniciativa artesanal de diseño y fabricación de rótulos de neón.

La jornada finalizó con un espacio de networking entre emprendedores, inversores, instituciones y empresas, reforzando las conexiones y sinergias dentro del ecosistema local de innovación. Con iniciativas como el programa BEST, la Cámara de Comercio de Torrelavega reafirma su compromiso con la transformación digital, la innovación y el impulso del talento emprendedor en Cantabria.