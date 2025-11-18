Memoria viva de Sniace en imágenes

Es un libro bastante grande, con las hojas de papel descoloridas y que, bajo el escudo del régimen franquista, titula 'Libro oficial de pago de ... salarios'. En él, de la primera a la última página, figuran cientos de nombres de trabajadores con su correspondiente nómina, las de todos los meses del año 1948. Nombre, firma con el recibí y un salario que se repite bastante: 242 pesetas, unos dos euros y medio al cambio. Este es solo uno de los muchísimos documentos que, entre fotografías, paneles informativos y hasta maquinaria de época, recoge la exposición 'Sniace, del eucalipto a los tejidos', ubicada desde este martes hasta el jueves 27 de noviembre en el Mercado de Ganados de Torrelavega.

Para lo bueno y lo malo, Sniace ha sido un actor fundamental en la historia reciente de Torrelavega. La exposición organizada por la Red de Patrimonio Industrial evidencia su huella en la ciudad y la comarca, ya desde su constitución legal un 1 de diciembre de 1939 hasta la posterior consolidación de las siglas de aquella Sociedad Nacional Industrias Aplicación Celulosa Española (Sniace). Su aterrizaje en Torrelavega –indisociable a la tecnología de la italiana Snia Viscosa–,sus equipos, su cadena de trabajo y su músculo humano están muy presentes en esta exposición, un recorrido de ocho décadas en el que la cuarta edición de las Jornadas de Patrimonio Industrial seguirá profundizando con charlas y hasta una visita al entorno de la fábrica el sábado.

«Queda un patrimonio muy valioso», declaró este martes el presidente de la Red de Patrimonio Industrial, Víctor Moreno, apelando a la correcta gestión de este tipo de bienes en el futuro; «no se entiende Torrelavega sin Sniace ni Sniace sin Torrelavega», subrayó luego el alcalde, Javier López Estrada, convencido de la obligación de las administraciones de «defender el patrimonio». Fue uno de los mensajes más repetidos durante la presentación. «Tenemos que cuidar del patrimonio industrial como hacemos con el resto del patrimonio», reiteró la directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández.