Las obras en Baldomero Iglesias, en pausa por el desalojo temporal del edificio anexo El Ayuntamiento de Torrelavega realoja «por seguridad» a los vecinos afectados hasta que la reforma haya finalizado y asegura que la actuación se reanudará «pronto»

Javier Gangoiti Torrelavega Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:21 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Torrelavega deberá realojar temporalmente a los vecinos que habitan en el número 5 del edificio municipal de Baldomero Iglesias, inmerso desde hace meses en una importante obra de consolidación. La actuación, que afecta a los números 4 y 5 del edificio, quedó en pausa hace unas semanas precisamente por esta razón, que atiende a criterios de «seguridad» y al uso que estos vecinos hacen del portal del inmueble, el del número 5 –mitad municipal y mitad privado– incluido también en la rehabilitación. Finalmente, la Concejalía de Obras adopta la decisión del desalojo y realojo temporal de estos vecinos, tres familias, detallan, que serán trasladadas a tres viviendas municipales hasta que las obras queden terminadas del todo. Al parecer, y según informaban ayer desde el Consistorio, los propietarios ya han sido informados por parte de la Concejalía de Obras, que espera reanudar la actividad en breve.

Desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico, la obra puede considerarse una de las más importantes de los últimos años. Y, con ella, el edificio municipal de la plaza Baldomero Iglesias (1853) abre un capítulo clave en sus 172 años de historia. En julio del año pasado, la histórica sede del Ayuntamiento de Torrelavega –hasta la adquisición y el estreno del Palacio municipal en 1926– afrontó una rehabilitación fundamental para revertir sus daños estructurales, conocidos desde hace años.

Estos no aceptaban más demoras. Las filtraciones de agua y la antigüedad de la estructura precisan de la restitución de las cubiertas a su estado original y una intensa reforma interior. Es aquí donde la entrada de agua ha provocado una deformación progresiva de la estructura, formada por pilares de madera. Sus vigas y viguetas se encuentran en un estado «muy deficiente», como vienen reconociendo desde el equipo de gobierno y la Concejalía de Obras en los últimos años.

Futuro en cuestión

Y todo esto se pone en marcha sin que el futuro del edificio esté claro del todo. O, como mínimo, consensuado. Mientras se ejecutan los seis meses de trabajos –sobre el papel, porque terminarán siendo más–, en el equipo de gobierno (PRC-PSOE) continúa viva la polémica por el uso del inmueble en los próximos años.

La versión 'oficial' que se está traduciendo en los cauces de la Administración es la de destinar el edificio al Museo del Hojaldre. Esa es la apuesta del PRC; la del PSOE, por su parte, es la de ubicar aquí diferentes oficinas municipales, centralizando en la plaza una parte de los recados de la Administración y desplazando el museo a La Lechera.