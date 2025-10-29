La Plaza Mayor acogerá el primer concurso de jerseys navideños El evento forma parte de la segunda edición de la campaña 'Los Agentes de la Navidad' y repartirá premios y regalos el próximo 20 de diciembre

Torrelavega estrenará este año una cita distinta, de esas que mezclan humor, participación y espíritu navideño a partes iguales. El sábado 20 de diciembre, entre las seis y las ocho de la tarde, la Plaza Mayor acogerá la I Concentración de Jerseys Navideños, una propuesta organizada por la Concejalía de Turismo dentro del programa 'Los Agentes de la Navidad', que el Ayuntamiento volverá a poner en marcha estas fiestas.

La idea es sencilla: reunir a vecinos y visitantes con sus jerseys más llamativos, extravagantes o divertidos para pasar una tarde diferente. No faltará la música, el ambiente festivo ni los premios para los más originales. De hecho, la actividad repartirá diferentes galardones en metálico. En el concurso 'Compra a contrarreloj', los ganadores recibirán 150, 100 y 50 euros, además de 15 premios adicionales de 20 euros. A estos se sumarán los 300 euros del Día del Jersey Navideño y otros 300 euros en el Concurso Familiar de Villancicos, que se celebrará el 27 de diciembre, también en la Plaza Mayor.

Desde la Concejalía de Turismo, explican que el propósito es animar el centro urbano y fomentar la participación familiar en una época en la que las calles se llenan de vida. «Queremos que Torrelavega tenga su propia personalidad en Navidad, con actividades que inviten a salir y a disfrutar en comunidad», señalan.

La concentración se integra en la segunda edición de 'Los Agentes de la Navidad', una campaña que el año pasado tuvo una excelente acogida y que este invierno ampliará su programación con nuevas actividades. Entre ellas, la ruta de orientación 'Los Belenes de Torrelavega', la actualización del pasaporte Torrepass y diferentes sorteos y talleres. También se reforzará la parte digital del proyecto, con animaciones para redes sociales y una app que permitirá seguir las actividades en tiempo real.

El presupuesto base de licitación del contrato para la organización y asistencia técnica de toda la campaña asciende a 14.700 euros, IVA no incluido. El contrato se ejecutará entre el 5 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, y contempla tareas como la coordinación general, la producción de materiales, la difusión, la gestión de premios y la asistencia técnica.

El pliego también incluye la fabricación de objetos promocionales -tazas, mochilas, libretas o paraguas- y la impresión de cartelería y lonas informativas. Todo ello bajo la supervisión del Servicio de Animación Sociocultural.

Desde el Ayuntamiento destacan que este conjunto de propuestas busca consolidar a Torrelavega como un referente navideño en Cantabria, combinando ocio, comercio y participación vecinal. «Se trata de recuperar la alegría y la vida en la calle, de hacer ciudad también en Navidad», insisten desde la Concejalía de Turismo.

