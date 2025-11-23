El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Trabajadores contratados para la campaña informan a un conductor en la calle Pablo Garnica, una de las vías peatonales con acceso limitado. Luis Palomeque

Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega

El Ayuntamiento pone en marcha una campaña de información a la vista de los incumplimientos de la normativa y para evitar una avalancha de multas

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Desde que se instalaron las cámaras que vigilan las calles peatonales -Pablo Garnica con José María Pereda, Mártires, calle Ancha, Carrera, Santander, etc.-, vías ... con ordenanza propia y circulación permitida solo a conductores con autorización, el Ayuntamiento de Torrelavega ha corroborado que se producen cientos de infracciones todos los días. Ninguna de ella se ha traducido en una multa todavía, pero lo harán en un futuro. De momento, en lugar de poner una avalancha de multas, el Consistorio ha optado por realizar una campaña informativa a pie de calle y poner en conocimiento de todos los detalles a los conductores. Valga esta página para aumentar su eficacia y evitar multas en el futuro.

