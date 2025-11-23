Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega

Desde que se instalaron las cámaras que vigilan las calles peatonales -Pablo Garnica con José María Pereda, Mártires, calle Ancha, Carrera, Santander, etc.-, vías ... con ordenanza propia y circulación permitida solo a conductores con autorización, el Ayuntamiento de Torrelavega ha corroborado que se producen cientos de infracciones todos los días. Ninguna de ella se ha traducido en una multa todavía, pero lo harán en un futuro. De momento, en lugar de poner una avalancha de multas, el Consistorio ha optado por realizar una campaña informativa a pie de calle y poner en conocimiento de todos los detalles a los conductores. Valga esta página para aumentar su eficacia y evitar multas en el futuro.

Por lo pronto, lo más importante: está prohibido entrar con el coche en una calle peatonal si no tiene permiso. No importa si tiene etiqueta ambiental o conduce el coche menos contaminante; eso no importa en estas vías del centro, limitadas única y exclusivamente al tránsito de vehículos con autorización.

¿Y cómo se consigue esa autorización? Puede conseguirla en el Registro de Vehículos Autorizados (REVA), a través de internet -zbetorrelavega.com-, introduciendo la matrícula del coche y acogiéndose a uno de los siete supuestos permitidos: usuarios de garajes con vado en la zona peatonal, residentes con un grado de discapacidad física permanente superior al 33% o con una enfermedad que les impida desplazarse de forma autónoma; personas en proceso de mudanza o con destino a la realización de obras en las calles o inmuebles del entorno; vehículos en labores de carga y descarga y todos aquellos vinculados al servicio público.

Dueños de garaje, servicios... Pueden acceder a estas vías únicamente los coches inscritos en el Registro de Vehículos Autorizados

Si necesita entrar con el coche a la zona de la Asunción, por ejemplo, porque forma parte de uno de estos colectivos, debe solicitar el permiso. Es un trámite bastante ágil; una vez introducida la matrícula y rellenado el formulario, el permiso se concede en unos pocos minutos.

En los accesos a las zonas peatonales, desde la confluencia de Pablo Garnica con José María Pereda hasta la calle Carrera, las señales verticales -como las de la fotografía adjunta a esta página- advierten de esta normativa especial. Sin embargo, estas parecen estar pasando bastante desapercibidas por los conductores, que siguen entrando en estas arterias interiores del centro como Pedro por su casa. «Paran a tomar un café rápido», «incluso para atajar y subir a La Llama», daban cuenta este pasado viernes Raquel y Miguel, los dos informadores que, durante esta semana, se han encargado de parar a los conductores y ponerles al corriente de todo esto.

Ampliar Cartel indicativo de la zona restringida. Palomeque

«¿Sabe que no puede circular por aquí sin permiso?», «¿qué permiso?». Así comenzaban muchas de las conversaciones el otro día en la calle Pablo Garnica en su confluencia con José María Pereda, seguramente la vía peatonal donde más infracciones se están produciendo estos días. Aquí y en la zona de la Biblioteca Gabino Teira. «Pero yo tengo etiqueta ambiental», alegaba un conductor, equivocadamente. Aunque ambas afectan al centro urbano de Torrelavega, las ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y de las calles peatonales no tienen absolutamente nada que ver. «La gente se confunde mucho».

Desde la Concejalía de Movilidad, su responsable, la regionalista Jezabel Tazón, confía en el éxito de esta campaña informativa y en que los conductores puedan interiorizar la normativa que afecta a estos viales. Aunque lo harán en un futuro, no detalla cuándo comenzará su departamento a aplicar estas sanciones, que ascienden según la ordenanza a 200 euros. Si encaja en alguna de las excepciones contempladas, registre su matrícula y evite disgustos -zbetorrelavega.com-; si no, olvídese de conducir por aquí.