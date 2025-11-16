El PSOE pide información detallada sobre el avance del Conservatorio

El PSOE ha solicitado al Gobierno de Cantabria información detallada sobre el estado del proyecto del nuevo Conservatorio de Música, Arte y Danza de Torrelavega, ... una infraestructura considerada estratégica para la ciudad por su dimensión educativa y cultural y cuyo presupuesto supera los 20 millones de euros. La iniciativa busca recopilar datos actualizados que permitan conocer en qué fase se encuentra el desarrollo del futuro centro y cuáles serán los pasos previstos.

Las preguntas registradas por los socialistas se estructuran en varios bloques. El primero se centra en los aspectos técnicos y económicos del proyecto, solicitando el presupuesto de ejecución material, el cronograma global, los plazos estimados para el inicio de las obras y la fecha prevista para la licitación. También piden aclarar si existen trámites administrativos pendientes que puedan condicionar el calendario final.

Otro de los apartados aborda la oferta educativa que tendrá el nuevo conservatorio. Se solicita conocer qué enseñanzas se impartirán desde su apertura, qué niveles y cursos académicos estarán disponibles y cómo está previsto organizar la implantación progresiva de estudios artísticos y de danza. La intención es obtener una visión clara de la propuesta pedagógica que dará contenido al futuro equipamiento.

Asimismo, el PSOE ha pedido información sobre el personal docente y administrativo que dependerá del nuevo centro. Preguntan por las necesidades de plantilla, los perfiles profesionales requeridos, los posibles refuerzos y el calendario previsto para futuras convocatorias o procesos de estabilización, con el objetivo de garantizar que la apertura del conservatorio se realice con los recursos humanos adecuados.

El último bloque de cuestiones se refiere al futuro de los actuales edificios del Conservatorio y de la Escuela Superior de Arte Roberto Orallo una vez se produzca el traslado al nuevo complejo educativo. Se solicita conocer si existe un plan para su reutilización con fines culturales, educativos o sociales, y cómo se garantizará que estos inmuebles sigan teniendo actividad una vez quede liberado su uso actual.

El PSOE considera necesario disponer de una información clara y completa sobre el avance del proyecto para asegurar que su desarrollo se ajusta a los plazos previstos y que su puesta en marcha se realiza con planificación, estabilidad y coherencia con las necesidades educativas y culturales de Torrelavega y su entorno.