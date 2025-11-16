El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Infografía del futuro conservatorio.

El PSOE pide información detallada sobre el avance del Conservatorio

La solicitud recoge dudas sobre plazos, presupuesto, oferta educativa, personal y el destino de los edificios actuales tras el traslado

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El PSOE ha solicitado al Gobierno de Cantabria información detallada sobre el estado del proyecto del nuevo Conservatorio de Música, Arte y Danza de Torrelavega, ... una infraestructura considerada estratégica para la ciudad por su dimensión educativa y cultural y cuyo presupuesto supera los 20 millones de euros. La iniciativa busca recopilar datos actualizados que permitan conocer en qué fase se encuentra el desarrollo del futuro centro y cuáles serán los pasos previstos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  2. 2 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  3. 3

    La carretera entre Requejada y Suances costará 187,8 millones de euros a pagar en 26 años
  4. 4

    Detenido en Santander por amenazar de muerte a una pareja con un cuchillo de cocina de «grandes dimensiones»
  5. 5

    La víctimas de Sierrallana celebran la decisión de la jueza pero lamentan que las condenadas conserven su empleo
  6. 6

    Caerse con todo el equipo
  7. 7

    Gonzalo Garrido: «La manzana nos cambió la vida: dejamos Madrid por Cantabria»
  8. 8

    Suspensión de empleo para el profesor acusado de contactar con al menos cuatro menores
  9. 9

    El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año en Cantabria
  10. 10

    El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PSOE pide información detallada sobre el avance del Conservatorio

El PSOE pide información detallada sobre el avance del Conservatorio