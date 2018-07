El pueblo de Tanos honra a su patrona Santa Ana

Tras los recientes cambios en la Comisión de fiestas de Tanos, que ha pasado de ser Tanos 08' a Tanos 18', algunas actividades y tradiciones integrantes del programa han cambiado. No obstante, como en todos los sitios, hay cosas que cambian y cosas que no. Una de esas cosas que no han cambiado es la devoción que los vecinos de este pueblo tienen por sus patronas. La jornada de este jueves comenzó a las 08.00 horas con la Diana Floreada por las calles del vecindario. Acto seguido, a eso de las doce del mediodía, dio comienzo la tradicional misa solemne cantada por el coro parroquial, momento que fue seguido por la procesión en honor a Santa Ana acompañada por la agrupación de Danzas Virgen de las Nieves. Este año, la procesión cobró un tono más nostálgico al festejarse el centenario de la donación que hicieron José Cueto y María Fernández de la actual ermita a Tanos. Mientras los vecinos iban saliendo de lo que para ellos es un 'pequeño templo', la agrupación de danzas hizo pasillo a la salida de la Virgen a hombros de sus portadores. Durante la procesión se pudo ver rostros conocidos como los del alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, el concejal de Medio Ambiente y Salud Pública, José Luis Urraca, o Blanca Rosa Gómez Morante, portavoz de Torrelavega sí.

Otra de las cosas que no cambian es la afición por los blancos. Así, tras la misa y la procesión, llegó el momento del alterne con la habitual 'Fiesta del Blanco', un pasacalles por los bares del pueblo que estuvo amenizado –más si cabe– por la vaca Joaquina, una 'mascota' sacada por la nueva comisión de fiestas.

El día finalizó con la VIII Feria del Pincho 'Fiestas de Tanos' instalada en las casetas de los campos del Tropezón –recinto ferial– y, a eso de las 20.00 horas, con la Romería a cargo de la Orquesta Trisquel.

En la jornada de este viernes 27 de julio, el programa de fiestas se ha reservado actividades como los juegos de agua en La Pedrosa para los niños, que tendrá salida a las 11.00 horas desde la ermita, la exposición de manualidades en el salón de usos múltiples del Centro Cívico organizada por la Asociación de Mayores Santa Ana, o la terraza musical a cargo del grupo 'A Duras Penas', que tocará a partir de las 20.30 horas para, seguidamente, dar el relevo a 'DJ Gar', conocido de otras ediciones.