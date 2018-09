Los técnicos detectan irregularidades en las facturas de las fiestas de Covadonga Fiestas del Barrio Covadonga, organizadas por la Asociación Cultural y Deportiva San Amancio. / Luis Palomeque Si se confirma la falsedad de algunos justificantes de pago, el Ayuntamiento pedirá el reintegro de las subvenciones y trasladará el expediente a la Fiscalía JOSÉ IGNACIO ARMINIO Torrelavega Martes, 18 septiembre 2018, 07:22

Los técnicos municipales han emitido los primeros informes sobre las cuestionadas facturas de las fiestas de San Amancio, del Barrio Covadonga, y son negativos. Secretaría e Intervención han detectado irregularidades en los últimos cinco años, el periodo sometido a estudio. Si se confirma la falsedad de algunos justificantes de pago, el Ayuntamiento de Torrelavega pedirá a la asociación organizadora de los festejos el reintegro de las subvenciones (unos 65.000 euros) y trasladará el expediente a la Fiscalía. El caso, detectado este verano, ha llevado a dos grupos de la oposición, PP y ACPT, a pedir que se examinen las cuentas de todas las fiestas que se celebran en los pueblos y barrios del municipio.

A la vista de los datos existentes hasta el momento, y dadas las irregularidades apreciadas en la justificación de las subvenciones, el Secretario cree que se deben impulsar una seria de actuaciones para acabar de acreditar la falsificación de facturas. El alto funcionario considera que si se confirman esas irregularidades, el Ayuntamiento debe incoar un expediente de reintegro y, en su caso, otro sancionador y reemisión del mismo a la Fiscalía.

El Secretario propone solicitar información a la Agencia Tributaria sobre la existencia de los proveedores que se citan y, en el caso de que fuese necesario por razón de la cuantía, si consta la declaración de la Asociación Cultural y Deportiva San Amancio, organizadora de las fiestas, de las operaciones correspondientes a una veintena de facturas. También plantea solicitar al Registro Mercantil de Lugo si consta inscrita una de las empresas (Locos por el Arte).

La oposición solicita que se examinen las cuentas de todas las fiestas del municipio

El informe precisa que son dos los expedientes abiertos, uno relativo a los justificantes de pago de las fiestas de este año y el otro correspondiente a las facturas de los cuatros ejercicios anteriores. En cuanto al primero, cabe destacar que se ha presentado una serie de facturas que deben ser comprobadas de nuevo por los servicios municipales en cuanto a la justificación de la subvención. Hay que tener en cuenta que fue precisamente el análisis de la justificación presentada en una comisión informativa el 27 de julio, el que motivó que el expediente quedase sobre la mesa y se formulase el primero de los requerimientos al apreciarse dudas respecto a algunas facturas.

Ahora, con las alegaciones presentadas, se han entregado nuevos justificantes de pago, siendo uno de ellos «incompatible» con los anteriores. El Secretario se refiere en concreto al alquiler de grupo electrógenos por importe de 726 euros, cuando anteriormente se había entregado otra factura del mismo proveedor de 3.327 euros. También ha llamado su atención una factura de 20.146 euros por las actuaciones musicales, cuando la primera vez se aportaban justificantes de pago de otra empresa.

En cuanto a las subvenciones de ejercicios anteriores, examinada la nueva documentación presentada, el informe indica que se aprecia que se están introduciendo nuevas facturas, obviando algunas de las anteriores que sirvieron de base para justificar las ayudas, lo que despierta sospechas de falta de veracidad. El Secretario cita un ejemplo: las facturas de varias empresas relativas a conceptos como actuaciones musicales, alquiler de casetas, alquiler de carpas y alquiler de grupos electrónicos han pasado a ser una de una empresa concreta, sobre la cual no aparece factura alguna, sino un contrato de servicios que en algunos casos está incompleto y sin firmar.

«Empresas ficticias»

Por su parte, el Interventor del Ayuntamiento entiende improcedentes y tiene por «no justificados» todos los gastos sobre los que se ha pedido aclaración, dado que «no es posible aceptar que no se emitieran las facturas correspondientes, y menos unas facturas emitidas por empresas inexistentes o ficticias». En su informe también considera que no tiene excusa que presenten algunos justificantes de pago de una única empresa, puesto que «sólo se acompaña una serie de contratos no firmados con ella, sin que se justifique la realización de pago alguno a su favor, ni por este ni por cualquiera otro concepto».

Por todo ello, el Interventor entiende no justificada ni aclarada ninguna de las facturas en cuestión, y fija un plazo de 15 días para que se realicen las alegaciones oportunas. A la vista de éstas, el alto funcionario emitirá el informe definitivo, pronunciándose obligatoriamente sobre la procedencia o no de incoar procedimiento de reintegro de las subvenciones.