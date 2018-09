El PP tilda de «desastre esférico» la gestión del bipartito PSOE-PRC en Torrelavega Ildefonso Calderón, en una imagen de archivo / Luis Palomeque El que fuera alcalde y actual portavoz popular aboga por «un cambio radical» de gobierno en el municipio «para rectificar el rumbo y salir de la decadencia» EFE Torrelavega Martes, 4 septiembre 2018, 16:00

Ildefonso Calderón, portavoz del Partido Popular en Torrelavega, ha denunciado el «fracaso» del equipo de gobierno PSOE-PRC esta legislatura porque no ha cumplido «ni un solo proyecto estratégico» para la ciudad «ni se van a lograr», por lo que ha calificado su gestión como «desastre esférico».

Calderón ha definido al equipo de gobierno como el de «Torrelavega No» y ha enumerado hasta veinte asuntos «trascendentes para la ciudad» en los que no ha avanzado en la que va de legislatura. En su opinión, Torrelavega no es la capital regional de emprendimiento, no tiene en ejecución el parque empresarial y tecnológico de Las Excavadas, no crea empleo como el resto de Cantabria, no ha comarcalizado el Torrebús y no va a recibir del Gobierno de Cantabria una estación intermodal de autobuses como la que tiene Santander desde hace 35 años.

También ha resaltado que la ciudad no tiene ya ninguna garantía de mejora ferroviaria ni sobre el tercer carril de la autovía con Santander, y además «el Ministerio de Fomento ha priorizado el soterramiento de Granada sobre el de Torrelavega, del que ha eliminado el trámite de urgencia».

Además ha dicho que Torrelavega no tiene solución en marcha para el palacio municipal, ni ha recuperado las riberas del Saja y del Besaya «que se habían empezado hace más de cuatro años», ni va a ver realizado ningún proyecto en La Lechera ni ninguna transformación funcional del mercado nacional de ganados en esta legislatura.

Ildefonso Calderón ha añadido que Torrelavega no ha conseguido poner la primera piedra de un nuevo conservatorio, ni potenciará el campus con nuevas titulaciones, entre otros asuntos. En este sentido, el portavoz del PP y exalcalde ha lamentado que la juventud de Torrelavega se vaya a la periferia y que disminuya la población por falta de ejecución de proyectos estratégicos.

Calderón ha opinado que el municipio «no tiene perspectivas de mejorar con la coalición que gobierna y los que la apoyan», y ha asegurado que Torrelavega Sí -la formación de la exalcaldesa socialista Blanca Rosa Gómez Morante que ha permitido aprobar el presupuesto de este año- «es uña y carne con Torrelavega No». Además, ha reprochado al partido de Gómez Morante que, junto a PSOE y PRC, «se dispongan a programar otros diez años de decadencia social y especulación con el suelo».

Por todo ello, Calderón ha abogado por «un cambio radical» de gobierno en el municipio «para rectificar el rumbo y salir de la decadencia, la atonía y el marasmo que nos domina».