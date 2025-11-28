El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una multitud esperaba el ansiado encendido navideño de la Plaza Mayor de Torrelavega.

Torrelavega se ilumina por Navidad

La Asociación Una Sonrisa fue la encargada de estrenar las luces de una abarrotada Plaza Mayor

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:29

Comenta

Torrelavega ha estrenado esta tarde su Navidad con un encendido de luces que ha llenado por completo la Plaza Mayor. Desde bastante antes de la ... hora prevista, la gente ha ido ocupando cada rincón y, al final, muchos vecinos han tenido que situarse bajo los soportales de enfrente para poder ver el acto. El ambiente ha sido el de los grandes estrenos: niños correteando, familias buscando un hueco y móviles en alto esperando el momento del encendido.

