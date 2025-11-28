Torrelavega se ilumina por Navidad

Torrelavega ha estrenado esta tarde su Navidad con un encendido de luces que ha llenado por completo la Plaza Mayor. Desde bastante antes de la ... hora prevista, la gente ha ido ocupando cada rincón y, al final, muchos vecinos han tenido que situarse bajo los soportales de enfrente para poder ver el acto. El ambiente ha sido el de los grandes estrenos: niños correteando, familias buscando un hueco y móviles en alto esperando el momento del encendido.

El alcalde, Javier López Estrada, y el teniente de alcalde, José Luis Urraca, han subido al escenario para dar la bienvenida oficial a la Navidad. Tras unas palabras breves, han cedido el botón del encendido a la Asociación Una Sonrisa, que este año ha sido la encargada de activar la iluminación de la plaza. En cuanto las luces se han encendido, el público ha estallado en aplausos, mientras los árboles iluminados y la decoración instalada en la zona comenzaban a destacar sobre el cielo ya oscuro. «Se nota que la gente tenía ganas de este momento», comentaba una madre que grababa a sus hijos.

Ver 13 fotos Luis Palomeque

Justo después, el Coro Infantil y Juvenil de la Sociedad Coral de Torrelavega ha interpretado varios villancicos, creando un ambiente todavía más navideño. No faltaba el chocolate caliente, que se ha repartido entre los asistentes y que muchos han agradecido en una tarde fría. La programación de este inicio de campaña —que incluía hinchables, pintacaras y talleres desde las cinco— ha continuado más tarde en la Plaza Baldomero Iglesias con la verbena navideña de la orquesta Titanium Show.

Este año, la ciudad estrena además nuevas figuras luminosas diseñadas por escolares, cortinas de luz en diferentes calles y varios photocalls repartidos por Torrelavega, incluido un gran trineo instalado en la propia Plaza Mayor, que ya ha empezado a atraer a las primeras familias.

Con este encendido multitudinario, Torrelavega abre oficialmente una Navidad que, por la respuesta del público, llega con ganas y con mucha participación desde su pistoletazo de salida.