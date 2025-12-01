Torrelavega lanza una nueva bolsa de bomberos ante la escasez de efectivos

El Ayuntamiento de Torrelavega ha puesto en marcha una nueva bolsa de empleo de bomberos para garantizar la cobertura de bajas, vacantes y refuerzos del ... servicio durante los próximos años. La convocatoria responde a una necesidad que el propio concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, reconoce como «estructural» en el parque comarcal: la plantilla requiere personal interino «al menos nueve meses al año» y la actual bolsa municipal se ha quedado con únicamente nueve aspirantes disponibles, una cifra que el edil califica como «excesivamente baja» para mantener la operatividad del Cuerpo. «Es imprescindible contar con un número suficiente de bomberos capaces de cubrir las necesidades que se van generando en el parque», asegura.

La nueva bolsa tendrá una vigencia máxima de tres años desde la publicación de los resultados y servirá para realizar nombramientos interinos o contrataciones temporales cuando se produzcan bajas médicas de media o larga duración, permisos, jubilaciones o cualquier otra circunstancia que obligue a reforzar la plantilla de manera puntual. Las plazas a cubrir serán de bombero o bombero-conductor, tanto en régimen funcionarial como laboral, y el proceso se desarrollará mediante concurso-oposición.

Ocho años

La convocatoria llega en un contexto especialmente delicado para los aspirantes que siguen inmersos en las oposiciones iniciadas en 2017 y que, ocho años después, continúan sin una resolución definitiva. De los 226 inscritos que comenzaron el proceso unificado, que agrupa las ofertas públicas de empleo de 2017 a 2021, solo dieciocho opositores han superado hasta ahora todas las pruebas celebradas. La última de ellas, correspondiente al tercer ejercicio, tuvo lugar en febrero de 2025 y derivó en un nuevo contratiempo que volvió a retrasar el calendario previsto. Un error en la prueba de maniobras generó desigualdades entre los candidatos, lo que obligó al Tribunal de Valoración a anular las puntuaciones y ordenar la repetición del examen. Esa repetición se celebró el pasado 31 de octubre en el Mercado Nacional de Ganados, tras varias semanas de reclamaciones y recursos.

El proceso de oposiciones de 2017 sigue sin resolución mientras el Ayuntamiento busca asegurar la operatividad del servicio

El proceso selectivo acumula ampliaciones de plazas, cambios en el tribunal calificador, desistimientos administrativos y periodos de inactividad que han dilatado su desarrollo durante años. Aunque el Ayuntamiento de Torrelavega no ha especificado qué fases restan por completar, la adjudicación de las nueve plazas de funcionario sigue pendiente y sin una fecha oficial para la toma de posesión. Mientras tanto, la cobertura del servicio continúa dependiendo de la figura del interino para suplir bajas y reforzar turnos durante los meses de mayor carga operativa.

Continuidad

Pérez Noriega subraya que la nueva bolsa no sustituye al proceso en marcha, pero sí permitirá garantizar que el parque disponga de personal suficiente hasta que las plazas fijas sean adjudicadas. «Esta herramienta es imprescindible para asegurar la continuidad del servicio», explica. Para los opositores que llevan años esperando, la convocatoria llega como un recordatorio de una realidad que el sector conoce bien: la operatividad del Cuerpo de Bomberos sigue dependiendo de una estructura temporal, mientras la resolución definitiva continúa en el aire.