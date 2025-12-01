El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Bomberos de Torrelavega apagan un vehículo envuelto en llamas en un simulacro. Palomeque

Torrelavega lanza una nueva bolsa de bomberos ante la escasez de efectivos

La lista actual solo incluye nueve aspirantes y la convocatoria busca garantizar la cobertura de bajas, vacantes y refuerzos del parque

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:24

El Ayuntamiento de Torrelavega ha puesto en marcha una nueva bolsa de empleo de bomberos para garantizar la cobertura de bajas, vacantes y refuerzos del ... servicio durante los próximos años. La convocatoria responde a una necesidad que el propio concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, reconoce como «estructural» en el parque comarcal: la plantilla requiere personal interino «al menos nueve meses al año» y la actual bolsa municipal se ha quedado con únicamente nueve aspirantes disponibles, una cifra que el edil califica como «excesivamente baja» para mantener la operatividad del Cuerpo. «Es imprescindible contar con un número suficiente de bomberos capaces de cubrir las necesidades que se van generando en el parque», asegura.

