Viérnoles acepta los cambios en la ruta del Dobra a cambio de mejoras en las carreteras

La Junta Vecinal de Viérnoles accede a aceptar los cambios realizados por el Ayuntamiento de Torrelavega en la señalización de la ruta del Cuaternario, cuyas ... indicaciones partirán finalmente desde la pedanía y no desde La Montaña, que era el plan inicial y que el Consistorio decidió reconsiderar tras una reunión con los vecinos del pueblo, preocupados por el tráfico asociado a la ruta y la aglomeración de coches en esa zona del Dobra. A priori, y según informa tras reunirse con vecinos y con el propio Ayuntamiento, la Junta asume el inicio de la señalización en la Fuente de las Palomas, aunque bajo unas condiciones claras: la más importante tiene que ver con la mejora de las carreteras de esta zona y también del conjunto de la pedanía. Mejora de caminos, ensanches, trabajos para hormigonar, ejecución de las obras contempladas en el plan de asfaltado... Y, además, un compromiso para garantizar el mantenimiento de dichos viales.

Bajo esas condiciones, aún pendientes de «firmar» y sellar de manera más oficial, como avanzan, la Junta Vecinal de Viérnoles asumirá que las indicaciones a la ruta familiar y turística del Cuaternario partan desde la Fuente de las Palomas, una parte del Dobra que compete a esta Administración. Siendo así, la pedanía asume el tráfico asociado a la ruta, aún pendiente de construir y con un impacto aún por conocer. «Veremos cómo funciona; si es demasiado, habrá que tomar otras decisiones», decían ayer desde la Junta Vecinal, que en los últimos días ha tratado el tema de este futuro recorrido con el concejal responsable del proyecto y del Plan de Sostenibilidad Turística, Jesús Sánchez, pero también con vecinos y cazadores del entorno.

La contrapartida vinculada a la señalización de la ruta viene a poner el foco en el estado delicado de algunas carreteras de esta zona, precisamente las que conducen al futuro itinerario turístico. Son carreteras estrechas o directamente en muy mal estado, como vienen trasladando responsables de la Junta Vecinal de Viérnoles que, a través de este periódico y sin que nadie en el Ayuntamiento de Torrelavega les hubiera consultado «nada», se enteraron de estos cambios de última hora en la señalización del proyecto.

Tras dicha reunión y este principio de acuerdo, el Consistorio logra rebajar en principio la tensión desatada por los posibles inconvenientes asociados a la ruta, como el tráfico y la presencia de vehículos. Polémicas al margen, desde el ala regionalista del equipo de gobierno (PRC-PSOE) siempre han manifestado la idoneidad de realizar la subida al recorrido a pie y no en coche.

Siguiendo las indicaciones y caminando desde la Fuente de las Palomas, la nueva 'ruta a la ruta' promete cerca de media hora andando por los caminos del Dobra. Finalizado este tramo, los visitantes podrán iniciar la ruta turística, un itinerario cuyo principal atractivo serán las siete esculturas de los animales del Cuaternario. Estas piezas, de hierro y con recubrimientos ignífugos, abarcan especies como un megaloceros de dos metros, un mastodonte de tres, un león cavernario, un bisonte estepario, un rinoceronte lanudo, un oso cavernario y un dientes de sable. La ruta costará 155.020 euros y está financiada con el Plan de Sostenibilidad Turística.