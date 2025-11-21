El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El pedáneo Eduardo Trueba camina por una de las sendas a la ruta. DM

Viérnoles acepta los cambios en la ruta del Dobra a cambio de mejoras en las carreteras

La Junta Vecinal solicita, tras un encuentro con el Ayuntamiento de Torrelavega, la ejecución de trabajos en viales del entorno y el compromiso para su mantenimiento

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Junta Vecinal de Viérnoles accede a aceptar los cambios realizados por el Ayuntamiento de Torrelavega en la señalización de la ruta del Cuaternario, cuyas ... indicaciones partirán finalmente desde la pedanía y no desde La Montaña, que era el plan inicial y que el Consistorio decidió reconsiderar tras una reunión con los vecinos del pueblo, preocupados por el tráfico asociado a la ruta y la aglomeración de coches en esa zona del Dobra. A priori, y según informa tras reunirse con vecinos y con el propio Ayuntamiento, la Junta asume el inicio de la señalización en la Fuente de las Palomas, aunque bajo unas condiciones claras: la más importante tiene que ver con la mejora de las carreteras de esta zona y también del conjunto de la pedanía. Mejora de caminos, ensanches, trabajos para hormigonar, ejecución de las obras contempladas en el plan de asfaltado... Y, además, un compromiso para garantizar el mantenimiento de dichos viales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal deja varias incidencias por granizo y nieve en la red de carreteras cántabras y un choque múltiple en la A-67
  2. 2

    Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander
  3. 3

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  4. 4

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  5. 5

    Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación
  6. 6

    El Ayuntamiento de Santander suspende la recogida neumática en Castilla-Hermida y en la calle Alta
  7. 7

    Un vecino de Renedo de Cabuérniga sufre tres ataques de lobo en apenas cinco días
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    PP y PRC confirman su ruptura total
  10. 10

    La Fiscalía denuncia al alcalde de Liendo y a su antecesor por irregularidades contables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Viérnoles acepta los cambios en la ruta del Dobra a cambio de mejoras en las carreteras

Viérnoles acepta los cambios en la ruta del Dobra a cambio de mejoras en las carreteras