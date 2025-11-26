El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un vecino practica deporte en la CA-700, en la zona donde se producen las inundaciones. Luis Palomeque

Viérnoles reclama una solución contra las inundaciones en la carretera CA-700

Eduardo Trueba, pedáneo de la localidad, exige al Gobierno regional una partida en el Presupuesto para el arreglo de este vial y su punto crítico junto al desguace

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:21

Comenta

Es un tema del que vienen alertando desde hace años. La Junta Vecinal de Viérnoles reclama al Gobierno de Cantabria una «actuación inmediata» en la ... carretera autonómica CA-700, «donde las inundaciones son constantes cada vez que llueve». Su presidente, Eduardo Trueba, asegura que el vial queda intransitable y varias viviendas quedan aisladas, generando una situación «insostenible» para los vecinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  2. 2

    Nacho Solana logra la primera estrella Michelin para Pico Velasco y Cenador de Amós mantiene sus tres
  3. 3 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Los niños de Ganzo se inventaron la agresión a pedradas: fue jugando, no un ataque de desconocidos
  5. 5

    El grupo chino Midea plantea un ERE para Teka en España que afectará a la fábrica de Santander
  6. 6

    Noelia, 40 años, dos veces víctima de violencia machista: «No es mala suerte, ocurre más de lo que creemos»
  7. 7

    La Policía revisa las cámaras e investiga las causas del incidente en la zona de vinos
  8. 8 El alcalde de Arenas retira con su tractor una roca de grandes dimensiones en la subida a Brenes
  9. 9 Seis denuncias al día en Cantabria
  10. 10

    Jorge Ripollés, nuevo secretario técnico del Racing

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Viérnoles reclama una solución contra las inundaciones en la carretera CA-700

Viérnoles reclama una solución contra las inundaciones en la carretera CA-700