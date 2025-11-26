Viérnoles reclama una solución contra las inundaciones en la carretera CA-700

Es un tema del que vienen alertando desde hace años. La Junta Vecinal de Viérnoles reclama al Gobierno de Cantabria una «actuación inmediata» en la ... carretera autonómica CA-700, «donde las inundaciones son constantes cada vez que llueve». Su presidente, Eduardo Trueba, asegura que el vial queda intransitable y varias viviendas quedan aisladas, generando una situación «insostenible» para los vecinos.

Para que se ubiquen, y en palabras de la Junta, el punto crítico de este vial durante la época de lluvias se localiza junto al desguace Velarde, en una zona de cambio de rasante donde la rotura de un tubo de drenaje «situado a más de 12 metros de profundidad y conectado con el río Besaya», según detallan desde la Junta Vecinal de Viérnoles.

Las acumulaciones de agua llegan a alcanzar «un metro de altura». Y esto, añaden, «ocurre con cualquier lluvia, no con temporales. Es un peligro real y cualquier día habrá un accidente grave», advierte Trueba, antes de recordar que lleva «más de cuatro años» reclamando una intervención. De ahí, exige que la reparación del drenaje se incluya de manera prioritaria en los próximos Presupuestos de Cantabria para 2026. «No podemos seguir esperando», asegura el pedáneo.