"Altos cargos del PP de 70 municipios" piden a Génova la suspensión cautelar de la dirección en Cantabria

Miembros del Partido Popular afines a Ignacio Diego se han reunido en la casa de cultura de Treceño (Valdáliga) para avanzar en su lucha contra la actual dirección del PP cántabro. En ese encuentro, celebrado el miércoles por la noche y en el que según aseguran ellos han participado "alcaldes y números uno del PP de 70 municipios de Cantabria", el grupo se ha declarado en rebeldía frente a la actual presidenta del partido María José Sáenz de Buruaga.

En un comunicado, firmado por el portavoz de esa reunión, Joaquín Solanas, este grupo insiste en las supuestas irregularidades cometidas "antes y durante" el Congreso del PP, "como los pagos de cuotas de afiliación masivas, la falta de transparencia en los listados, la suplantación de identidad solicitando el voto (...) ". Y, mientras no se aclaren tales hechos, añaden, han decidido "no reconocer la legitimidad" de la actual dirección del Partido Popular en Cantabria y piden a Génova que la suspenda cautelarmente mientras no se resuelvan las denuncias.

Tres puntos

La carta enviada a los medios de comunicación esta mañana está articulada en tres puntos. En el primero, solicitan a la dirección nacional del partido "la apertura inmediata de una investigación" de los hechos denunciados en Cantabria. Mientras, reclaman que "se suspenda cautelarmente" a la actual dirección del PP cántabro.

En el segundo punto es en el que afirman no reconocer la legitimidad de la actual directiva "en tanto en cuanto los procesos de investigación interna, así como las demandas judiciales a que hubiere lugar, no lleguen a término".

En tercer y último lugar, en el comunicado dicen que lo que pretenden es "seguir luchando por la unidad del Partido Popular en Cantabria", y que si han dado este paso es para "dar cauce al malestar e indignación de nuestros afiliados, evitando de este modo bajas masivas".

Aunque todavía no han aportado datos sobre los organizadores de esta reunión, los municipios a los que se refieren o los firmantes del acuerdo, en el comunicado se asegura que el documento surgido tras el encuentro de Treceño está suscrito por "parlamentarios nacionales, diputados regionales, alcaldes, números uno de los municipios, pedáneos, el presidente de Nuevas Generaciones, compromosarios y afiliados, hasta un número de mil personas".

Solanas ha explicado a este periódico que, si han decidido enviar este comunicado a los medios, es en respuesta a "la cierta pasividad" que afirma que se han encontrado en sus reivindicaciones ante la dirección nacional del PP y también ante la regional. Una "pasividad", dice, que "nos obliga a hacerlo público" ahora, debido a la falta de una "respuesta clara" a las irregularidades que denuncian.