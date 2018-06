La reunión entre Educación y sindicatos sobre el calendario escolar «no ha ido nada bien» Conchi Sánchez, de Comisiones Obreras, ha reprochado la «actitud de inflexibilidad» de la Consejería, que de momento no se ha pronunciado sobre el encuentro con los representantes del profesorado DM . Santander Jueves, 7 junio 2018, 18:02

La reunión convocada por la Consejería de Educación con la Junta de Personal Docente (compuesta por sindicatos de profesores) para tratar de llegar a un acercamiento sobre el calendario escolar ha concluido a primera hora de esta tarde sin ningún acuerdo. «No ha ido nada bien», ha lamentado en declaraciones a Efe la responsable de Enseñanza de Comisiones Obreras, Conchi Sánchez, que ha reprochado la «actitud de inflexibilidad» de los representantes de la Consejería.

En opinión de Sánchez, en la reunión de este viernes «no sólo no ha cambiado el escenario, sino que va a peor» porque, en su opinión, los responsables políticos «no guardan las formas». «Pensábamos que (el consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes) nos iba a ofrecer algún tipo de alternativa, pero no ha sido así», ha explicado la sindicalista, que ha lamentado que la Consejería siga «enrocada» y se «escude» en informes jurídicos que los sindicatos no comparten.

En este sentido, Conchi Sánchez ha apuntado que, aunque no dispone de dichos informes, en la reunión se les han leído conclusiones entre las cuales hay una que, en su opinión, «abre la puerta a tener en cuenta el cómputo global de las horas» que pasan los profesores con sus alumnos y poder así mantener la jornada reducida. Según la sindicalista, se podría así contabilizar «todo el tiempo» que los profesores están en contacto con el alumnado, como los días completos pasados en excursiones o albergues, opción que la Consejería ha considerado «inviable».

Mientras la Junta de Personal Docente espera al resultado de la reunión que mantendrá mañana con el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, a quien han pedido que medie en el conflicto; se mantiene la convocatoria de la concentración prevista para esta tarde ante la sede del Gobierno de Cantabria y la de paros parciales.

Revilla ve «complicado» el acuerdo

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha manifestado hoy que la negociación del calendario escolar es un asunto «complicado» porque los intereses de los padres y de los profesores son «contrapuestos», pero intentará mediar para llegar a un acuerdo.

Así ha respondido Revilla a preguntas de la prensa sobre un posible acuerdo con la Junta de Personal Docente, con la que mantendrá mañana una reunión. Así, el presidente ha dicho que su función en este conflicto es «intentar mediar», y que ese es el apoyo que ha expresado a todos los consejeros. «Mi papel ahí es que a ver si podemos llegar a un entendimiento por el bien de todos», ha señalado.

Sin embargo, ha considerado que el tema del calendario escolar «está complicado» porque existe un informe jurídico de la Consejería de Educación y mañana recibirán otro del Gobierno, y desde el Ejecutivo regional no se van saltar «ninguna legalidad», ha dicho el presidente.

En este sentido, Revilla ha comentado que le gustaría «que pudiera esta gente entender que en contra de un dictamen jurídico no podemos ir».