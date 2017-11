Remo Astillero se vuelve a echar al agua La nueva plantilla de Astillero para la temporada 2018 posa en La Cantábrica junto a la trainera 'San José XV'. / DM El equipo que dirige Miguel Ángel Ruiz Camus quiere luchar meterse en el playoff y volver a la Liga ACT RAFA GONZÁLEZ EL ASTILLERO. Domingo, 19 noviembre 2017, 07:56

Astillero abre una nueva época. Como todo el remo cántabro, porque con el descenso este año de los azules, que ayer presentaron su nueva plantilla para la temporada 2018, la Liga ACT no tendrá representantes cántabros por primera vez desde su nacimiento en 2003. Con ese poso de añoranza pero muchas ilusiones para un año que se prevé difícil en la segunda categoría del banco fijo, los remeros del próximo curso ya posan con la 'San José XV'. Tanto la tripulación, masculina, que militará en la ARC 1, como la femenina, que volverá a salir al agua. La segunda tiene aún que reforzarse, pero Astillero ya ha dejado claro con esta puesta en escena que no quiere permitir que el descenso y las dificultades económicas socaven su actividad.

Astillero ha pasado por una de sus etapas más negras y ahora mira al futuro con optimismo e ilusiones renovadas. Hay que remontarse atrás en el tiempo para recordar una temporada con un número tan importante de remeros como el que tiene hoy. Este nuevo grupo quiere devolver al club a la categoría que perdió la campaña pasada y pretende hacerlo de la mano de Miguel Ángel Ruiz Camus, su nuevo director técnico.

Atrás han quedado momentos críticos tanto a nivel económico como deportivo. En el primer aspecto se están dando pasos importantes para conseguir la estabilidad necesaria y en el segundo, el equipo cuenta con un plantel de treinta remeros que no está al alcance de muchos clubes.

Ayer se dio el pistoletazo inicial a la temporada 2017-2018, aunque un buen número de integrantes de la plantilla ya estaban entrenando desde hace algunas semanas. Ilusión no les falta y entrenar con dos traineras en el agua es una realidad que se hace tangible después de bastantes temporadas sin poder conseguirlo.

La presidenta del club, Elisabet Carral, reconoce que este año ha sido muy difícil de sobrellevar: «Fue duro por todo. Resultó un año muy complicado y para olvidar. Esperamos que ahora nos vayan mejor las cosas», explica.

El club de remo incorpora nuevos fichajes para sus traineras masculina y femenina de cara a la temporada 2018

Carral no se aventura a decir cómo acabará la temporada, pero sí reconoce que tiene depositada mucha ilusión en esta nueva etapa: «Lo importante es que los remeros trabajen con ganas y que practicando este deporte se diviertan. Creo que están trabajando bien y eso es importante». En lo que concierne a una hipotético retorno a la Liga ACT prefiere mostrarse cauta: «Hablar del ascenso es complicado, creo que es muy pronto. A esto hay que unir que no soy técnico y no puedo valorarlo».

Lograr el ascenso

Miguel Ángel Ruiz Camus es quien ha tomado el relevo en la dirección técnica de la 'San José XV'. Una labor complicada, aunque afronta este cometido con muchas ganas, al igual que todos los componentes de la cuadrilla que está entrenando: «Se está trabajando bien y eso nos da ánimos para conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Queremos devolver este club al lugar que le corresponde, que es la ACT. Sabemos que no será una tarea fácil, pero queremos estar en los dos puestos que pugnarán por el ascenso en el playoff».

Parece que las cosas marchan bien y eso da ánimos a la cuadrilla de Ruiz Camus: «De momento todo va muy bien y así se entrena con más ganas. Sacamos dos traineras al agua para entrenar y contamos con veintinueve remeros. Ayer completamos dos barcos y eso que nos faltaron cinco remeros», confiesa.

El potencial de las traineras del País Vasco siempre es un handicap para los clubes cántabros. «Vamos a ver qué pasa. Los más fuertes ya han subido este año y por lo que se comenta, algunos clubes tienen problemas para completar, pero todo esto es ahora y falta mucho para comenzar. De momento vamos ha realizar un buen trabajo de preparación para poder optar a nuestro deseo», matiza el director técnico.