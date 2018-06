Fútbol | Segunda B Cayarga: O Segunda o el Racing Cayarga regatea a un jugador del Cornellà en el pasado play off. / Arnaldo García Tras rechazar la oferta de renovación del Sporting para continuar en el filial rojiblanco, el club cántabro se coloca en la 'pole' por conseguir su fichaje | El extremo asturiano esperará un tiempo prudencial alguna propuesta de categoría superior SERGIO HERRERO Santander Miércoles, 20 junio 2018, 07:11

Después de varias semanas en estado de espera, de cortejo infructuoso, el Racing ha entrado ya de lleno en ese juego tan veraniego del 'me quiere, no me quiere'. Iñaki Olaortua y Jagoba Zárraga han sido los primeros en dar el 'sí'. Otros, tienen la oferta sobre la mesa y barajan las opciones, porque el equipo cántabro, aunque a sus 105 años tiene su 'sexapil', busca futbolistas atractivos en el mercado y tiene que competir con muchos otros por ser el elegido. Así anda detrás de Berto Cayarga. El futbolista asturiano ha rechazado la oferta del Sporting para continuar en el filial rojiblanco y maneja los tiempos a la espera de que llegue una propuesta para dar el salto a Segunda. Si esa llamada no llega, el Racing, que ya se ha puesto en contacto con el futbolista, es la primera opción.

Cayarga, que cumplirá 22 años en septiembre, ha visto cómo otros compañeros del filial, tras la espectacular temporada de los yogurines, le han adelantado en la carrera por llegar al primer equipo. Es el caso, por ejemplo, del exracinguista Isma Cerro. Eso ha provocado el desencanto del futbolista, que decidió rechazar la oferta de renovación de dos campañas que le pusieron sobre la mesa en Mareo. En principio, para jugar en el segundo equipo sportinguista, con posibilidad de subir con los 'mayores' entre curso y curso. Al extremo, uno de los más destacados del curso del Sporting B, eso no le colma sus aspiraciones.

Entre asturianos se entienden mejor y el propio entrenador racinguista fue quien se puso en contacto con el jugador para trasladarle el interés verdiblanco por incorporarle a sus filas. «Me gusta el Racing, es un equipo muy atractivo. Hablé con Iván Ania y me contó los objetivos, pero es pronto. Estoy esperando posibles ofertas», aseguró el propio Cayarga el sábado a este periódico. No jugar en Segunda con el Sporting es una espinita clavada para el avilesino, por eso espera que otro club de la categoría de plata se haga eco de su gran rendimiento para hacerle un hueco. Esperará unos días al menos. Mientras tanto, el Racing permanecerá en el escalón de abajo, en el de la Segunda B, con la red puesta. «Quiero esperar. Ya veremos qué pasa», insistió el futbolista, que se encuentra en pleno cambio de agencia de representación.

Berto Cayarga es un extremo izquierdo potente, con llegada, gol y buen regate. Además, es un arma a añadir en los lanzamientos de falta. Tiene fama de ser un futbolista sacrificado y ambicioso, algo que entra dentro de las preferencias de Iván Ania para los futbolistas que desea tener a sus órdenes. El recién terminado curso jugó 35 partidos, 30 de ellos de titular, en los que anotó siete goles. De confirmarse su llegada, se convertiría en el sustituto de un Héber que, aunque aún no se ha hecho oficial, no continuará en el Racing la próxima temporada. Habrá que ver lo que pasa aún en ese puesto con Álex García. El de Beranga tiene contrato, pero el club podría hacer un esfuerzo económico para rescindir su vinculación con la entidad verdiblanca después de un pobre año.

Con casi 22 años, además, el atacante asturiano se ajusta a esas intenciones que tienen el director deportivo, Chuti Molina, y el propio Iván Ania de incorporar futbolistas que ocupen una licencia para jugadores menores de 23 años, pero capaces de actuar al mismo nivel que los veteranos. Jóvenes que aporten para agrandar el potencial del equipo. Eso sí, la hipotética llegada de Cayarga complicaría las cosas a una de las promesas de la cantera verdiblanca. Un Pau Miguélez que, en principio, iniciará la pretemporada, pero que podría salir cedido en busca de unos minutos que presumiblemente no tenga en Santander.

Los argumentos de Iván Ania -además de la cercanía de casa- parecen haber convencido al extremo avilesino para tener en cuenta la propuesta racinguista, aunque si aparece un equipo de superior categoría por medio, poco tendrán que ofrecer desde las oficinas de los Campos de Sport para atrapar al deseado futbolista. Los próximos días serán decisivos en el futuro a corto plazo de Berto Cayarga y en el Racing esperan que no haya novedades. Eso serán buenas noticias para el club cántabro.

Enzo Lombardo

Mientras tanto, Molina y Ania aguardan una respuesta por parte del Mallorca a la solicitud de cesión del centrocampista francés Enzo Lombardo. Si había alguna posibilidad de que el joven futbolista diese el salto de Tercera a Segunda, la llegada del exracinguista Dani Rodríguez al primer equipo bermellón le cierra aún más las puertas al mediocentro ofensivo. Así pues, sin sitio arriba y con el filial tan abajo, en la isla no ven con malos ojos un posible préstamo a un Racing con fuertes aspiraciones en Segunda División B.