Un All Black para el Senor

Un ‘Utility Back’ para varias posiciones

Con 1,85 metros de altura y 95 kilos de peso, la página de los All Blacks dice que Mark Jackman es un ‘Utility Back’. «Eso quiere decir que es un jugador polivalente y que puede jugar en cualquier puesto de las tres cuartos. Desde el puesto de medio melé hasta el de zaguero», afirma el ‘Chucho’ Mozimán sobre su nuevo jugador para esta temporada. Hawkes Bay Magpies, en Nueva Zelanda; los All Black de Seven; Southland, también en Nueva Zelanda y los japoneses del Kurita RFC han sido los equipos en la carrera de un neozelandés al que le encanta estar con su familia y amigos, le gusta el baloncesto y admira a Jonny Wilkinson y Muhammad Alí. En Santander añorará otra de sus debilidades, la cocina de su madre.