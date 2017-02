Sidenor comenzará a aplicar el expediente de regulación únicamente en la fábrica de Reinosa

El Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aprobado el 9 de diciembre por la dirección de Sidenor y la mayoría del comité de empresa se comenzará a aplicar únicamente en la planta de Reinosa, según ha podido saber El Diario en fuentes solventes. De momento, el resto de las plantas del grupo siderúrgico no se verán afectadas por la medida.

El empleo, "línea roja" del Gobierno cántabro para firmar un acuerdo con la empresa El inicio de la aplicación del ERTE exclusivamente en Reinosa se ha solapado con la recta final de las negociaciones entre el Gobierno de Cantabria y la dirección de Sidenor para arbitrar las posibles medidas que ayuden al mantenimiento de la actividad de la fábrica cántabra en el seno del grupo. Fuentes del Gobierno indicaron ayer que la negociación está en la recta final y se mostraron "moderadamente optimistas" sobre un cierre positivo, aunque recordaron que una de las condiciones expuestas es que el ERTE no se aplique en la fábrica campurriana, lo que choca con la decisión de Sidenor de implementarlo a partir de la próxima semana. Aunque no han trascendido los detalles , las fuentes destacaron que en las conversaciones con la dirección de Sidenor, que se han intensificado en los últimos días, se han explicitado varias condiciones inexcusables para firmar el compromiso –«líneas rojas» se llegó a afirmar– que incluyen entre otras la garantía del empleo en Reinosa durante la vigencia del acuerdo (que ya contempla el acuerdo marco) y, sobre todo, la no aplicación en la fábrica del ERTE y el mantenimiento de la actividad en forja pesada y laminación. Los otros extremos del posible acuerdo van en la línea de la enmienda a los presupuestos registrada por PRC y PSOE. La posibilidad que recoge la enmienda es "la toma de una participación accionarial" en Sidenor por parte de la sociedad pública Sodercán para lo que se articularán los mecanismos financieros necesarios, previsiblemente a través de créditos del ICAF. El objetivo de esta participación accionarial será "garantizar la continuidad de la actividad del centro de trabajo del Grupo Sidenor en Reinosa". La enmienda va en línea del texto aprobado por unanimidad por el Parlamento de Cantabria.

La dirección de la fábrica se reunirá la próxima semana con el comité de empresa para tratar los turnos afectados y los trabajadores que entrarán en esta medida de regulación, según los términos ya acordados. El ERTE afectará a toda la fábrica y a las dos principales líneas, laminación y forja pesada. La empresa complementará el sueldo de tal manera que los trabajadores afectados cobrarán el 96% del salario neto mensual. El problema es que consumirán tiempo de subsidio de desempleo durante su aplicación.

¿Por qué únicamente se aplica en Reinosa? La explicación ofrecida por estas fuentes destaca que mientras que en las otras fábricas del grupo, principalmente en Basauri y Azcoitia, se mantiene una buena actividad, en Reinosa no hay pedidos suficientes. Según estas fuentes, "en Basauri laminación funciona bien suministrando a las fábricas de automóviles y camiones, y también en parte esos encargos llegan a Azcoitia". La situación es distinta en Reinosa: "laminación trabaja fundamentalmente para la industria del petróleo y los pedidos en este campo aún no se han recuperado. La misma escasez afecta a la forja pesada, que tuvo un pequeño repunte en meses pasados que no se ha mantenido. Lo cierto es que no hay actividad y para eso se aprobó el ERTE, para hacer frente a estas circunstancias sin perder empleo".

Es difícil saber si esta medida de regulación, y sobre todo su aplicación exclusivamente en Reinosa, es un anuncio anticipado de lo que ocurrirá en el futuro cuando se tome la decisión de concentrar la actividad de laminación, actualmente repartida entre Reinosa y Azcoitia, en una sola planta. La dirección de Sidenor anunció a finales de año que la decisión era inminente, pero aún no se ha comunicado nada mientras se mantienen negociaciones con los Gobiernos cántabro (muy adelantadas) y vasco para recabar posibles ayudas.

La planta de laminación emplea en Reinosa unas 120 personas aproximadamente que tendrían difícil acomodo en el resto de las dependencias de la fábrica de cerrarse el tren campurriano.

El ERTE en vigor, que fue aprobado por el 76% de la representación sindical de Sidenor, es de aplicación en todas las fábricas del grupo y afectará al 50% de los 2.400 trabajadores de plantilla. Pero esa afectación no será homogénea y Reinosa, la primera en que se aplicará, es la planta en la que las medidas tendrán mayor profundidad, con un 75% de sus 640 trabajadores implicados. En el resto de las fábricas los porcentajes son dispares: Azcoitia (62%), oficinas generales (50%), Legazpi y Azuqueca de Henares (50%), Polyna (39%), Vitoria y Legutiano (35%) y Basauri (20%). Queda fuera del ERTE el centro de I+D.

Una duración de dos años

La duración del ERTE es de dos años. Sidenor se comprometió, primero en la negociación del ERTE y luego en la del Acuerdo Marco laboral, en que durante los años de vigencia de ambos, en total cinco, no se aplicarán despidos entre la plantilla.

A cambio de estas mejoras, los representantes sindicales aceptaron una amplia batería de medidas de flexibilidad laboral que incluyen cambios en el calendario laboral, movilidad funcional y geográfica, jornada, vacaciones y disponibilidad.

Sidenor, que ha insistido en la flexibilidad es imprescindible ante la situación del sector y del grupo, sostuvo ayer que estas medidas "junto a las inversiones ya anunciadas permitirán recuperar la senda de competitividad, garantizar el futuro de la compañía y fomentar la estabilidad del empleo".