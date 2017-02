Los lobos matan a todos los corderos de un ganadero de Piasca, a escasos metros de su casa

No han tardado mucho tiempo los lobos en volver a atacar el ganado en la comarca de Liébana. Esta vez ha sido en la localidad de Piasca, en el municipio de Cabezón de Liébana, donde han matado todos los corderos del ganadero Ismael Blanco, vecino del pueblo, a escasos metros de su casa.

El ataque se produjo el pasado jueves por la mañana, entre las 06.30 y las 07.00 horas. Blanco acudió enseguida al recinto cerrado donde tenía las ovejas y los corderos, a escasos 30 metros de su vivienda, en el prado conocido como Treslahuerta, viendo enseguida a sus animales muertos. “La finca la tengo cerrada con estacas. Los lobos entraron al interior donde tenía once ovejas y cinco corderos; éstos últimos estaban dentro de la caseta que tengo en la finca. Parece que el ataque fue producido por dos lobos, porque se han visto las huellas de dos ejemplares", cuenta. Las ovejas se espantaron rompiendo dos estacas del cierre y salieron del recinto, pero los corderos no pudieron salir y allí mismo los mataron. "Solo quedó uno de ellos muy mordido, que murió a las pocas horas", dice el ganadero.

Uno de los corderos muertos por el ataque de los lobos.

Ismael Blanco también cree que la Administración tiene que tomar medidas serias, ya que recuerda que “en dos años ya he perdido quince corderos y de momento solo me han pagado uno. Así no se puede seguir teniendo ganadería. No hay forma de aumentar la cabaña. Los lobos si no se controlan acaban con la actividad ganadera, que siempre ha sido la más importante en la comarca de Liébana”.

Finalmente, Blanco dice que está muy preocupado porque “a las diez de la mañana de hoy, domingo, me avisó un vecino, que a 700 metros de donde tengo las ovejas, estaban dos lobos al borde del encinar, por lo que no tengo más remedio que estar continuamente pendiente y controlando al rebaño, ya que éstos pueden volver de nuevo y atacarme a las ovejas que me quedan”.