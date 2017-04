Este año tampoco se libera preso en la Semana Santa

La Cofradía de La Merced no ha conseguido el indulto de un preso. El Gobierno de la nación ha rechazado la petición, sin dar explicaciones. Así que tampoco este año podrá contemplarse la liberación del preso en la calle Alta, delante del edificio de la Audiencia. La Merced, que celebra este año su 75 aniversario, tenía especial interés en conseguir el indulto, pero no lo ha logrado. Solicitó la liberación de un santanderino de 37 años que cumple condena por delito contra la salud pública. Está en libertad condicional y cumple en el Centro de Inserción Social de Santander.

El último preso liberado lo fue 2011. El resto de años, La Merced no ha podido cumplir este fin social al serle denegado el indulto por Justicia o no pedirlo la cofradía al no encontrar un candidato. A pesar de no haber conseguido el indulto, como explicaron ayer responsables de la Cofradía, seguirán «año tras año pidiéndolo. Es una pena que la Semana Santa se quede sin indultar un preso».

Pero hay otras celebraciones y la Semana Santa sigue adelante con las diversas procesiones programadas hasta el Domingo de Resurrección y otras actividades paralelas. Anoche se celebró la procesión del encuentro, entre las imágenes de El Señor de la Misericordia (de la Cofradía de La Inmaculada) y de la Virgen de la Amargura (de la Cofradía de la Pasión). Y hoy se desarrollará la procesión de El Perdón y El Silencio, de La Merced, que sale a las 20.00 horas de su capilla de la calle Bonifaz hasta la parroquia de Consolación, en la calle Alta. Y a las 23.15 horas parte la procesión de la Santa Misericordia, con los cofrades portando el nuevo Cristo crucificado realizado por la escultora Gema Soldevilla. La procesión parte de Somorrostro.

Misa Crismal

Los sacerdotes de toda la diócesis están convocados hoy a participar en la catedral en la Misa Crismal, que será presidida por el obispo, Sánchez Monge. El sentido de esta antigua celebración, que se iniciará a las 11.00 horas, es manifestar la comunión de los sacerdotes con su obispo, por lo que es costumbre que en este día asistan numerosos presbíteros de la diócesis.

En esta Eucaristía, el obispo consagra el Santo Crisma y bendice los Santos Óleos, que estarán depositados en tres grandes ánforas situadas ante el altar. Con el Santo Crisma se ungirá, a lo largo del año, a todos los recién bautizados. Es un aceite que también sirve para sellar a los nuevos confirmados y para ungir a los sacerdotes cuando son ordenados. Con el óleo son signados los catecúmenos en su preparación y disposición previa al Bautismo. El aceite también es empleado para administrar la unción de enfermos.