El Ayuntamiento pagó 39.000 euros por el concierto de Scorpions en El Malecón El concierto de Scorpions en Torrelavega. / Luis Palomeque Torrelavega El convenio firmado con el Gobierno regional establecía la cesión del campo de fútbol y una subvención directa a cambio de los ingresos que el recital generó en la hostelería y el comercio DAVID CARRERA TORRELAVEGA. Sábado, 21 octubre 2017, 18:05

El Ayuntamiento de Torrelavega pagó 38.720 euros por el concierto de Scorpions en El Malecón celebrado el pasado mes de julio. El Consistorio aportó esta cantidad tras la firma de un convenio firmado entre la administración local y el Gobierno de Cantabria (Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte) en el que se establecía un marco de colaboración entre las dos entidades firmantes con el fin de colaborar en la celebración del concierto del grupo Scorpions el 12 de julio en los campos de El Malecón, dentro de las actividades de difusión del Año Jubilar Lebaniego.

Dicho evento, al que asistieron cerca de 8.000 personas, estaba patrocinado por la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (Cantur), que encargó a la empresa Mouro Producciones la promoción y organización del espectáculo en la capital del Besaya.

En las cláusulas del convenio se recoge que el Ayuntamiento de Torrelavega adquiere la obligación de aportar la cantidad de 32.000 euros, más 6.720 euros del IVA, y para el cumplimiento de las obligaciones fijadas en el acuerdo la Alcaldía debería someter al Pleno de la Corporación municipal la concesión de una subvención directa a favor de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte por importa de los 32.000 euros citados, que es la cantidad máxima que en todo caso debería aportar la entidad local por todos los conceptos relacionados con esta actividad.

Torrelavega Sí pide las cuentas del festival Sound City Además de criticar las «reiteradas» negativas del equipo de gobierno local a facilitar de forma pública el convenio firmado para la celebración del concierto de Scorpions, Torrelavega Sí también va a pedir por escrito la información referida al balance de cuentas del festival Torrelavega Sound City, celebrado en la plaza de La Llama los días 17, 18 y 19 de agosto, dentro del programa de fiestas de La Patrona. El grupo municipal de Torrelavega Sí quiere conocer el caché de los artistas –entre ellos, Ilegales, León Benavente o Sr. Chinarro–, el precio del montaje, aseos, limpiezsa, seguridad, altas en la Seguridad Social, así como quienes fueron los proveedores de las barras de bar, las facturas de los pedidos, los cierres de la caja y a donde fueron destinadas las ganancias e ingresos, al tratarse de un festival íntegramente sufragado con dinero público, sin carácter lucrativo.

Así, el Ayuntamiento cedería a la sociedad Mouro Producciones el campo de fútbol de El Malecón a fin de que se desarrollara el espectáculo. El convenio explica que el acuerdo no suponía para el Ayuntamiento de Torrelavega la adquisición de más compromisos que los estipulados en el documento, y en ningún caso derivándose obligaciones propias de un contrato laboral ni cualquier otro tipo de relación contractual o de servicio. Además, según reconoce el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, el convenio suscrito con el Gobierno regional no incluía ningún tipo de compensación para Torrelavega, más que el retorno económico, es decir los ingresos que la ciudad -los sectores del comercio y la hostelería, principalmente- pudiera recibir teniendo en cuenta que el espectáculo reunió a cerca de 8.000 personas, muchas de ellas procedentes de fuera de Cantabria, e incluso de fuera de España. Por otro lado, el convenio, firmado por el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero y la representante de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, Marina Mantecón Bolado, también recogía la obligación del Gobierno regional a participar en el patrocinio del concierto con una cantidad económica no inferior a la que aportó el Ayuntamiento torrelaveguense.

Tres meses después de la celebración del evento en El Malecón, el grupo municipal de Torrelavega Sí ha pedido al equipo de gobierno (PSOE y PRC) información sobre el convenio recordando que el Ayuntamiento colaboró mediante la cesión de las instalaciones, así como distintos servicios (Policía, limpieza...) y la aportación de casi 39.000 euros. Torrelavega Sí señala que según la Ley de Transparencia todos los convenios marcos que firman las instituciones públicas deben aparecer recogidos y publicados en la web municipal, algo que a su juicio «hasta ahora no ha sucedido».