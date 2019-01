En Cantabria con ola de frío y mientras la actriz Marta Hazas, de vacaciones en el Caribe CÁNTABROS DM Disfruta de unos días de relax en México con su marido, a la espera de la renovación de su nueva serie 'Pequeñas Coincidencias' CANTABRIA DMODA Miércoles, 23 enero 2019, 18:48

«Sé que empiezo a caer mal». Son palabras de Marta Hazas, la actriz santanderina disfruta de unos días de relax en México, junto a su marido, Javier Veiga. Después de un 2018 muy intenso, entre rodajes y promociones, la pareja necesitaba desconectar de todo. Y sus publicaciones en redes sociales despiertan la envidia sana de los usuarios y amigos de la popular pareja. De hecho ella misma se justifica diciendo que es lo que sintió respecto a los demás el pasado verano cuando tuvo varios compromisos y no pudo descansar.

Imágenes de relax, con la playa de Tulum como protagonista, looks frescos y en bikini, nada que ver con la ola de frío que azota toda España estos días y que en Cantabria deja un fuerte temporal. Nada que ver con lo que sugieren sus publicaciones, que acompaña con textos inspiradores como estas de Juan Ramón Jiménez: «No corras. Ve despacio, que donde tienes que ir es a ti mismo».

La intérprete no olvida sus raíces santanderinas y en otra de sus fotos recurre al famoso estribillo de Jorge Sepúlveda, «mirando al mar soñé», aunque haya cambiado el Cantábrico por el Caribe. Auténticas postales naturales que conquistan a Hazas, que reconoce en uno de sus 'hashtag' que con estas vistas no logra concentrarse para leer. Además, tampoco olvida etiquetar a algunos comercios de la región con los que colabora y que han llenado su maleta de looks de tendencia.

Seguro que Marta Hazas y Javier Veiga se han planteado cómo sería este mismo viaje con sus personajes de 'Pequeñas Coincidencias'. La serie de Amazon Prime Vídeo está siendo todo un éxito nacional e internacional y ambos están a la espera de la confirmación de una posible segunda temporada.

Curiosamente, el propio Javier Veiga confiensa que comparte bañador con su 'alter-ego' en la ficción que él mismo dirige y protagoniza, en la que da vida a un crítico de la Guía Michelín. Como su chica, aprovecha sus publicaciones en redes para bromear con su viaje, asegurando que está «trabajando» y que «la inspiración es caprichosa y le da por presentarse en el Caribe». Al tiempo que reconoce que «estaba muy resentido de todas vuestras 'fotitos' playeras de este verano». Nada como una escapada tan idílica para resarcirse.

