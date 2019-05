Así vivió el guapo oficial de Cantabria su certamen nacional VIVIR LA MODA El joven ganadero Aitor Saiz Conde, vecino de San Miguel de Aguayo, quedó en octava posición del concurso SERGIO SAINZ Miércoles, 8 mayo 2019, 18:12

Guapo y orgulloso de su tierra. El cántabro Aitor Saiz Conde (San Miguel de Aguayo, 1990) aún está procesando todo lo que ha vivido en el certamen nacional de Míster Global. Unas vacaciones diferentes en Tenerife, de moda y desconexión. Algo que hacía tiempo no disfrutaba con la exigencia de la ganadería familiar que encabeza. Finalmente en el reparto de bandas quedó en octava posición, aunque en las quinielas aparecía en el top cinco. «Viendo el nivel, me esperaba menos», confiesa. Eso a nivel de concurso, pero también como experiencia, pues ha superado sus expectativas. «Tuvimos muchas visitas y eventos. Sin apenas tiempo ni para respirar, como quien dice», asegura.

Galería. Recepción de las autoridades locales y otros momentos de la concentración. / MÍSTER GLOBAL SPAIN

Para el joven míster lo mejor fueron los compañeros. «Todos impresionantes, hicimos muy buenas migas», recuerda. Tanto que han quedado para reunirse en varios puntos y Cantabria no podrá faltar. «Pocos conocían Cantabria y están invitadísimos. Será su guía, porque ya les he hablado de todo lo que ofrece la región como Altamira o Cabárceno, no sólo anchoas y sobaos», defiende sincero. Además, destaca todo lo vivido respecto a la moda, «los diseñadores se han portado genial. Hicimos muchos desfiles, incluso varios en un mismo día, con prendas diferentes y accesorios. Me encantó». Aunque tiene claro con cuál se queda, «el de 'bodypainting'. Me gustó muchísimo. Fue un trabajo impresionante de matizar colores, delinear» y así fue como se convirtió en superhéroe.

En un desfile de 'bodypainting', junto algunos de sus compañeros. / MÍSTER GLOBAL SPAIN

Si hay una palabra que repite en bucle es gracias. «Todavía sigo contestando al móvil, no me da tiempo de responder a tanto cariño», asegura. Lo comprobó en las votaciones en redes sociales, donde se mantuvo siempre en el top de favoritos. «Fue impresionante, no me esperaba ese gran apoyo». El de su familia estaba asegurado, «vivieron una semana de nervios, todos pendientes y apoyándome al mil por mil. Estaban deseando que ganara y, a la vez, que volviese a casa». El reencuentro no pudo ser más emotivo «todos con brazos abiertos felicitándome», cuenta.

Nervios en la final

De la gala en sí no oculta que estuvo «muy nervioso. Ensayamos desde primera hora de la mañana y salió todo perfecto. Aunque intentas darlo todo, es normal que con tantos cambios de vestuario y las prisas lógicas pudiera jugarme alguna mala pasada, pero el balance es muy positivo». Tanto que «repetía sin pensármelo». Finalmente ganó Ciudad Real, «físicamente de los mejor preparados, con una educación impresionante y como persona, un diez». Aunque él apostaba por la victoria de Sevilla, «junto a Las Palmas y Cáceres eran los más guapos», reconoce.

El cuadro de ganadores de la gala. / MÍSTER GLOBAL SPAIN Reyes de la belleza nacional MISTER GLOBAL SPAIN 2019 . Ciudad Real - José Luis Rodrigo. Primer Finalista. Sevilla - Pablo Román. Segundo Finalista. Cáceres.- Alejandro Ortiz. Tercer Finalista. Jaén - Cristian Moral. Cuarto Finalista. Las Palmas - Jorge Hernández.

Su vuelta a Cantabria ha sido directa a la ganadería, la profesión que ama. «Ha sido llegar y lo primero ver cómo estaba todo. En mi ausencia han hecho un trabajo impresionante. Me puedo ir tranquilo», dice. Eso sí, en el certamen su trabajo fue llamativo. «Les sorprendía mucho. No se lo esperaba ninguno y me han preguntado por cómo funcionaba todo, cómo era mi día a día. Es que hasta donde sé nunca un ganadero había participado en un certamen así». En el futuro piensa seguir compaginando sus animales con la moda, «porque me gusta mucho y quiero seguir involucrado en ella». De momento la banda de guapo oficial de Cantabria tiene su nombre y quién sabe cuál será su próximo desfile. O título. «Recomendaría a cualquiera vivir una experiencia así», concluye agradecido.

Prueba física en la playa de Aitor. / MÍSTER GLOBAL SPAIN

