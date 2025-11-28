Sócrates Sánchez Santander Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:04 | Actualizado 14:20h. Comenta Compartir

Daniel Bezanilla, director de Negocio Hipotecario Promotor-Territorial Cantabria y Asturias de Banco Santander, ha analizado la situación actual del mercado promotor en Cantabria y España. «Los datos reflejan que la oferta de obra nueva en el país no cubren el déficit de viviendas», ha sostenido. «En España se van a hacer 150.000 viviendas de obra nueva y en Cantabria solo se van a hacer 1.500, solamente un 1%».

Bezanilla ha hecho hincapié en que la baja oferta de nueva obra unida a la demanda impulsa los precios: «es tremendamente escasa». Desde la perspectiva de entidad financiera se observa que lo que se oferta, «se está vendiendo muy rápido». También ha detallado como el 40% de las promociones nuevas «se están pagando con fondos propios». Algo que se ha visto reflejado en los datos de «bajo endeudamiento» que se vive en el país desde la pandemia. Otro de los aspectos que más ha destacado es la bajada del euríbor desde 2023, «supone un ahorro importante para un promotor y para las personas que quieren acceder a una vivienda».

El director de Negocio Hipotecario Promotor-Territorial Cantabria y Asturias de Banco Santander ha recalcado la «buena salud» de los promotores de la región. Asimismo, ha destacado que la promoción en zonas costeras de Cantabria están «teniendo muy buena demanda, sobre todo entre los madrileños». Bezanilla no ha querido dejar pasar el «gran apetito» financiador por parte de la banca y del Banco Santander: «Cantabria es la comunidad donde más crece el crédito promotor». De igual manera, ha especificado que se han financiado 400 viviendas en Cantabria y 280 en viviendas de protección oficial.