¿Alguna vez ha pensado en tener la habitación de una vivienda en propiedad? Uri Valls, CEO y cofundador de habitacion.com ha tratado uno de los temas que más impacto y ruido ha generado en los últimos tiempos en España, la opción de tener en propiedad una habitación. Para ello ha contextualizado la situación actual por la que atraviesan los jóvenes, que se ven abocados a llevar a cabo la práctica del 'coliving'.

«Por mucho que los jóvenes ahorren, es matemáticamente imposible que paguen la entrada de su primera casa», ha expuesto Valls. «Y si esa gente que está pagando 400 o 500 euros por el alquiler de una habitación, lo pagasen por un activo que es suyo. El tiempo que estén en el piso lo puedan amortizar y luego al marcharse capitalizar su habitación», así es como Valls ha justificado el nacimiento del portal habitacion.com.

El CEO ha detallado que la compra de una habitación convierte a la persona en propietaria de un porcentaje de la vivienda. «Nosotros hacemos como administradores de comunidad dentro de un piso, a la hora de gestionar los pagos de los gastos de la vivienda», ha subrayado. «Por el mismo precio del alquiler, eres propietario, en lugar de tirar dinero a fondo perdido. En la actualidad, necesitas tener pareja o juntarte con amigos para poder comprarte una casa».

Desde el pasado año han vendido más de 200 habitaciones y transaccionado más de 13 millones de euros y tienen a más de 30.000 usuarios en lista de espera buscando su habitación. «Todo esto ha sido de forma orgánica, no hemos encendido los canales de pago. Ha sido todo boca a boca, es increíble la demanda que hay». Valls también ha explicado el aterrizaje en la construcción de comunidades de estudios, que son hipotecables y algo que han empezado en Valladolid, y ha desvelado que no descartan su «llegada» a Cantabria.