El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alejandra Manzano, redactora especializada en arquitectura, arte y diseño, ha abierto la segunda jornada del congreso. Alberto Aja

Alejandra Manzano

Redactora especializada en arquitectura, arte y diseño
«La casa es donde todo empieza, es el lugar en el que echamos raíces»

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:45

Comenta

Seguro que alguna vez se ha hecho esta pregunta: ¿Cómo es la casa más deseada de España? Alejandra Manzano, redactora especializada en arquitectura, arte y diseño, ha indagado en busca de una respuesta y la ha compartido en la apertura de esta segunda jornada del congreso de la vivienda, organizado por El Diario Montañés. Para ello ha abordado esta tarea desde una visión periodística respondiendo a 'las cinco W' que se nos pueden venir a la mente.

«La casa es donde todo empieza, uno nace, crece, se cura y se realizan las grandes celebraciones. Es el lugar en el que echamos raíces», ha subrayado Manzano. «Si uno unifica el deseo del español medio, la gente lo que quiere es un piso de tres habitaciones, dos baños, mucha luz y un espacio comprendido entre 76 y 100 metros cuadrados». La periodista ha hecho hincapié en «lo poco» que piden los españoles, influenciado sobre todo por el coste de la vivienda.

En un repaso por la evolución de la vivienda en el último siglo, partiendo desde el franquismo hasta la llegada del Ikea y la burbuja, Manzano ha destacado que «no ha sido un camino de rosas». «Al final, cada casa representa una etapa de la vida de las personas, en la que se fabrican y generan memorias». La redactora ha explicado la cantidad de espacios «impersonales» en los pisos de hoy en día: «Es un poco deprimente, las casas llevan su tiempo igual que la vida y deberían recoger nuestra historia».

Para Manzano uno de los dos tipos de casa soñada es una vivienda histórica, ya que son más «auténticas». «El piso de obra nueva no tiene este tipo de características, con mármol, chimenea o espacios amplios», ha compartido. El otro concepto de casa deseable por los españoles es una obra nueva, «en la que el entorno sea muy importante». Detalles como el 'desayunador', un espacio pequeño en la cocina para desayunar, es una de las áreas más buscadas en estos últimos tiempos. Además, la domótica cobra especial relevancia para facilitar el día a día.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las diez mayores fortunas de Cantabria
  2. 2

    El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao
  3. 3 Carlos Crespo: «No pienso en retirarme. A mí trabajar me da la vida»
  4. 4

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  5. 5 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  6. 6

    Los partidos de Santander se unen para reclamar al Ministerio de Defensa una concesión a largo plazo y gratuita de La Remonta
  7. 7

    La Navidad de Quijano este año pierde vatios
  8. 8 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  9. 9 El CTA señala que el VAR no debió intervenir en el gol de Villalibre
  10. 10

    Fallece Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador por el PSOE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «La casa es donde todo empieza, es el lugar en el que echamos raíces»

«La casa es donde todo empieza, es el lugar en el que echamos raíces»