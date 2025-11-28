Sócrates Sánchez Santander Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:45 Comenta Compartir

Seguro que alguna vez se ha hecho esta pregunta: ¿Cómo es la casa más deseada de España? Alejandra Manzano, redactora especializada en arquitectura, arte y diseño, ha indagado en busca de una respuesta y la ha compartido en la apertura de esta segunda jornada del congreso de la vivienda, organizado por El Diario Montañés. Para ello ha abordado esta tarea desde una visión periodística respondiendo a 'las cinco W' que se nos pueden venir a la mente.

«La casa es donde todo empieza, uno nace, crece, se cura y se realizan las grandes celebraciones. Es el lugar en el que echamos raíces», ha subrayado Manzano. «Si uno unifica el deseo del español medio, la gente lo que quiere es un piso de tres habitaciones, dos baños, mucha luz y un espacio comprendido entre 76 y 100 metros cuadrados». La periodista ha hecho hincapié en «lo poco» que piden los españoles, influenciado sobre todo por el coste de la vivienda.

En un repaso por la evolución de la vivienda en el último siglo, partiendo desde el franquismo hasta la llegada del Ikea y la burbuja, Manzano ha destacado que «no ha sido un camino de rosas». «Al final, cada casa representa una etapa de la vida de las personas, en la que se fabrican y generan memorias». La redactora ha explicado la cantidad de espacios «impersonales» en los pisos de hoy en día: «Es un poco deprimente, las casas llevan su tiempo igual que la vida y deberían recoger nuestra historia».

Para Manzano uno de los dos tipos de casa soñada es una vivienda histórica, ya que son más «auténticas». «El piso de obra nueva no tiene este tipo de características, con mármol, chimenea o espacios amplios», ha compartido. El otro concepto de casa deseable por los españoles es una obra nueva, «en la que el entorno sea muy importante». Detalles como el 'desayunador', un espacio pequeño en la cocina para desayunar, es una de las áreas más buscadas en estos últimos tiempos. Además, la domótica cobra especial relevancia para facilitar el día a día.