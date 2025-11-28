El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ferran Font, director de Estudios y Portavoz en pisos.com, sobre el escenario del Palacio de Exposiciones y Congresos. Alberto Aja

Ferran Font

Director de Estudios y Portavoz en pisos.com
«No se ha construido en los últimos 15 años y se está notando en los precios»

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

Ferran Font, director de Estudios y Portavoz en pisos.com, ha desgranado en su ponencia 'Del clic a la venta: optimizando portales inmobiliarios' el trabajo que se realiza desde el propio portal y la cooperación «estrecha» con el mundo de las agencias inmobiliarias. Font asegura la necesidad de «procedimentar todo», entre ello la gestión de captación y como proveedor tecnológico asesoran en esa automatización de procesos y digitalizaciones para que se alcance «una mayor eficiencia» a la hora de captar posibles compradores de inmuebles.

Segunda jornada del Congreso de la Vivienda

El director de Estudios y Portavoz del portal inmobiliario ha tratado una de las herramientas en auge como es el uso de la inteligencia artificial: «Montamos sistemas que vayan aprendiendo y nos ayuden cada vez más». Una de esas funcionalidades es la implementación de chatbots, que «serán más completos y harán dudar a los usuarios de si es una persona real». Con esto se podrá ayudar a la agencia inmobiliaria «a que sea más eficaz y pierda menos tiempo». Tanto es así, que Font ha apostado que «la idea es que un comprador que le interese una vivienda pueda verla desde casa con unas gafas de realidad virtual».

Font ha detallado que la compra de vivienda en Cantabria es «muy buena» con los datos en la mano: «Estamos yendo a cifras muy altas, una tendencia que también se repite en España y se acerca a las de una burbuja inmobiliaria». Algo que ha asegurado que se traducido en una subida del precio debido a la falta de oferta. «No se ha construido en los últimos 15 años y se está notando en los precios».

