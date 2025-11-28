Sócrates Sánchez Santander Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:16 | Actualizado 11:57h. Comenta Compartir

Grupo Casado lleva más de 30 años promoviendo diferentes tipos de vivienda dentro y fuera de Cantabria. Pedro Pérez, director de Grupo Casado, ha realizado una radiografía de la situación en el sector de la construcción y promoción de viviendas en la región. «No estoy de acuerdo con que hay un 'boom' de la construcción, en este año pueden llegar a visarse un poco más de 2.000 viviendas, en el año 2008 se alcanzaron las 16.000», ha reflexionado.

El director también ha dado su opinión sobre la cuestión de que Cantabria está de moda entre los españoles. «Es cierto que está de moda, lo cual no quiere decir que sea del todo positivo. El sector de la construcción ha pasado por momentos duros, hay que ser prudente para no cometer los errores del pasado y consolidar las cifras positivas de este año».

Segunda jornada del Congreso de la Vivienda «La casa es donde todo empieza, es el lugar en el que echamos raíces»

Ante la cuestión del suelo urbanizable, Pérez ha hecho hincapié en la «lentitud» de las tramitaciones burocráticas. «No puede ser que se tarden tantos años en conseguir una licencia y es algo que lo tenemos interiorizado», ha confesado. «Si cada vez ponemos más normas, las cosas se retrasan en el tiempo y cuestan más dinero». El director ha apuntado a la necesidad de trabajar y colaborar «mejor» entre la administración pública y la empresa privada.

Tampoco ha querido dejar sin comentar uno de los grandes problemas por los que atraviesa el sector, la falta de mano de obra. «La posición que el mercado laboral de la construcción consiguió en la crisis del ladrillo generó una caída total. Muchas personas fueron expulsadas del mercado laboral, tenían una cierta edad y no fueron readaptadas. Todas esas consecuencias se están pagando a día de hoy», ha concluido.