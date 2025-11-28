El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Álex Mestres, consultor financiero, durante su ponencia en la segunda jornada. Alberto Aja

Álex Mestres

Consultor financiero
«Lo importante es invertir el dinero, porque la inflación va a seguir ahí»

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:18

Álex Mestres, consultor financiero, ha aterrizado en la capital cántabra para dar algunas claves financieras para ayudar a alcanzar esa vivienda que se va a impulsar o, si ya se tiene, las opciones para optimizar el coste invertido. Para ello ha llevado una clase didáctica, en la que ahondar en esa «falta de educación financiera» existente entre la sociedad española.

MÁS INFORMACIÓN

«La propia falta de educación financiera puede provocar una caída en picado», ha puntualizado. Con los datos en la mano, Mestres ha explicado la devaluación del dinero a raíz de la inflación: «No invertir es imposible, en 10 años hemos perdido un 30% de valor. El enemigo principal es la inacción, porque la inflación va a seguir ahí».

El consultor financiero ha subrayado que las personas que no inviertan su dinero en «cualquier tipo de activo», ya sea financiero o no, van a perder un mínimo del 2%. Mestres ha puesto el foco en algunos conceptos que «no se han explicado en la escuela». «Lo importante es empezar, aunque sea por lo básico, porque lo importante no es el concepto, es el hábito que a futuro puede dar muchas alegrías».

