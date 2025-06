El grupo de WhatsApp que comparten Ingrid de Noruega, Elisabeth de Bélgica y Amalia de Holanda

Joaquina Dueñas Lunes, 30 de junio 2025, 13:40 | Actualizado 14:01h. Comenta Compartir

De cara a la galería, las casas reales europeas viven en un mundo encorsetado, regido por estrictas normas de protocolo y de seguridad en las que el libre albedrío es inexistente. Desde que nacen, príncipes y princesas crecen alejados de la cotidianidad de sus coetáneos. Sin embargo, las redes sociales propician un oasis de normalidad en el que tres jóvenes herederas europeas han encontrado un lugar donde compartir inquietudes, ilusiones y preocupaciones sobre su día a día. Ingrid de Noruega, Elisabeth de Bélgica y Amalia de Holanda comparten un grupo de WhatsApp, según ha revelado la revista australiana The Australian Women's Weekly. Una herramienta sencilla para mantenerse unidas, compartir confidencias y afrontar juntas la vida privilegiada, al tiempo que solitaria, de quienes han nacido para reinar.

La princesa Amalia de Orange ha sido la primera en confirmar la existencia de este chat de princesas. «Nos mantenemos en contacto porque cada una lleva una vida muy específica y no necesitamos muchas explicaciones para entendernos», ha apuntado. Y es que su posición, como sucede a los herederos de magnates empresariales o a los hijos de grandes personalidades, atrae tanto a admiradores como a farsantes que solo se acercan a ellas por interés. «Me alegra poder charlar con Elisabeth e Ingrid Alejandra sobre cosas sencillas de nuestra vida, que son difíciles y diferentes para nosotras: la amistad, la privacidad, las redes sociales. Hablamos de cómo lo gestionamos», ha confesado la heredera al trono neerlandés.

Así, Amalia, Elisabeth e Ingrid Alejandra han forjado una amistad basada en la comprensión mutua. Son tres mujeres veinteañeras nacidas bajo el peso de una institución milenaria, pero criadas en una Europa moderna, donde la monarquía debe encontrar su lugar. Pertenecen a la generación Z, considerada la primera generación nativa digital. Han crecido con esta tecnología plenamente desarrollada y su forma de comunicarse dista mucho de las tradicionales llamadas de teléfono.

A pesar de su particular vida, su juventud está marcada por las imágenes, cargada de reels y de stories, y con conversaciones basadas en fotografías (foto por foto). La juventud vive los problemas de siempre más expuesta que nunca, y lo mismo les sucede a estas princesas herederas europeas que, además del constante escrutinio público de los medios de comunicación, se encuentran con la exposición de las redes sociales. Cada persona con un smartphone es un paparazi en potencia. Teniendo en cuenta que en el mundo hay aproximadamente 6.970 millones de smartphones, no hay escapatoria.

El especialista en casas reales Wim Dehandschutter ha tenido la oportunidad de hablar con la hija de los reyes Guillermo y Máxima de los Países Bajos, confirmando el estrecho vínculo entre las tres princesas: «Son superamigas». «¿Cómo llevar la privacidad cuando se es una figura pública? ¿Cómo reaccionar cuando la gente quiere ser tu amiga? ¿Quieren tu amistad porque eres la futura reina o porque de veras les gustas como persona?», ha reflexionado el periodista sobre todas las cuestiones que las jóvenes pueden compartir en este chat tan especial.

La gran incógnita del grupo es la princesa Leonor de Borbón. Aunque no hay confirmación oficial, varias publicaciones apuntan a que podría formar parte del chat de WhatsApp, aunque también hacen referencia al control que la reina Letizia tendría sobre el entorno digital de sus hijas. La formación militar que ha seguido durante los últimos meses en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, que culminará con la nueva etapa en la fragata Blas de Lezo, también habría supuesto un impedimento para mantener un contacto más continuo con sus homólogas europeas.

En todo caso, Leonor puede encontrar en Ingrid de Noruega una compañera con la que compartir sus experiencias castrenses, ya que finalizó su formación militar con honores antes de elegir Australia para continuar con sus estudios.

Este peculiar grupo de WhatsApp real no es más que un reflejo de cómo se comunican hoy en día millones de jóvenes: mediante aplicaciones que permiten un contacto constante e inmediato. Un chat no institucional ni ceremonial, en el que no hay comunicados, ni asesores, ni traductores. Solo hay tres (o cuatro) chicas que se apoyan mutuamente en la aventura de convertirse, algún día, en jefas de Estado.

