Enamórate de los tocados y joyas de la cántabra Marián Pacheco

«La moda caduca, pero el estilo jamás». Son palabras de Coco Chanel, que representan a la perfección el trabajo de la diseñadora cántabra Marián Pacheco, al frente de la firma Cocotte Tocados. Coincidimos con ella en la presentación de su colección cápsula para Navidad, junto a su compañera Trinidad Castillo. Ambas apostaron por acercar sus últimos trabajos a las blogueras de la región, que aplaudieron su talento.

Presentación de la colección cápsula de Marián Pacheco con su firma Cocotte Tocados. / DM

En el caso de Cocotte, dio a conocer una suma de «piezas de bisutería realizadas en cristal, madera, perlas… Una mezcla de materiales bastante ecléctica», explica. Aunque su trabajo principal se centra en los tocados, con colecciones exclusivas para novias, madrinas e invitadas, en esta ocasión optó por realizar unas diademas de fantasía, pensadas como un regalo especial. Según la creadora, «son perfectas para estas fiestas, te permite ponerte algo especial que no es un tocado, pero llevas un Cocotte en la cabeza».

En su taller, todo un universo creativo donde también imparte clases de pintura, realiza trabajos «personalizados y a medida», pero siempre que puede se deja llevar por su imaginación y crea piezas únicas. Como las que ha expuesto en el Museo del Traje de Madrid, como miembro de la Asociación de Sombrereros. Reconoce que su inspiración «en muchos casos viene de la Historia del Arte y del Diseño», pues su formación en Bellas Artes resulta «un poso importante» al que no renuncia.

El par de diseños que Marián Pacheco ha expuesto en el Museo del Traje de Madrid. / DM

También es docente en el Grado Oficial de Diseño de Moda de Cesine, donde disfruta descubriendo nuevos talentos. Aunque es realista y asume que Cantabria no es una tierra fácil para triunfar en el mundo de la moda. «Cuesta ser profeta en tu tierra, no tanto darte a conocer». Concretamente en el sector bodas, que profesionalmente es el que más conoce, tiene el pesar de que «encuentras gente que se va a hacer cosas fuera y no han pasado por lo que tienen en casa».

Pasado, presente y futuro

Quien conoce su trabajo es capaz de identificar rápidamente cada una de sus piezas. «Me gusta mirar al pasado, pero siempre con el presente y el futuro en la cabeza», explica Marián Pacheco. Añade el «contraste de materiales, algunos de aspecto más rústico con otros preciosos», como otra de sus señas de identidad.

Algunas de las piezas de la nueva línea de bisutería de Cocotte. / DM

Respecto a su propia imagen asegura que es «minimalista, con toques muy personales. Me gusta poner un foco de atención en algún sitio del look». En sus estilismos predomina «el negro, por comodidad, y me encantan las prendas 'oversize'», comparte. Al margen de su pasión por llenar las cabezas de creatividad, se confiesa «una apasionada de los zapatos».

