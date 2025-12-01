El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Olivia, Estela y Mariola, de Las Hijas de Pedro, junto a su madre. Javier Salas

Diez rincones con sabor a Cantabria se estrenan como 'Soletes' de Navidad

Pastelerías históricas, bares de pueblo, chocolaterías urbanas y restaurantes familiares integran la nueva cosecha de Repsol

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:53

Con la llegada del mes de diciembre, Cantabria vuelve a emerger en el mapa gastronómico nacional gracias a la suma de diez nuevos establecimientos a ... los 'Soletes' de Navidad, distinción que Guía Repsol otorga a esos locales que conquistan por su cercanía, autenticidad y una propuesta apetecible que encaja en cualquier plan. Con esta nueva lluvia de distinciones, la región alcanza ya 110 'Soletes', consolidando un tejido hostelero diverso y muy arraigado al territorio

