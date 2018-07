Escalope de foie con melocotones

Sublime la receta de hoy, un entrante o primer plato de los que se recuerdan, combinando el intenso y magnífico sabor del foie con la dulzura de la fruta y algún matiz mas que meteremos por ahí.

Necesitamos un foie fresco que vamos a cortar en rodajas de unos dos centímetros, conviene sacarlo de la nevera unos minutos antes de hacerlo para que no esté muy duro y se cuartee. Después lo volvemos a meter al frigo porque es la mejor manera de conservarlo. Necesitaremos también un calabacín que vamos a utilizar en forma de ensalada, incluida la parte verde, lógicamente bien lavada. Sacamos con un pelador unas finas laminas que luego procedemos a cortar con un cuchillo obteniendo una especie de espaguetis de calabacín, los ponemos en un bol con agua y hielo para que adquieran textura, los sacamos, los escurrimos y los vamos a aliñar con sal, vinagre y aceite de oliva. Las dejamos reposando en un bol para que se impregnen bien de todo el aliño. Vamos a utilizar unos melocotones, que no estén muy maduros, los lavamos bien, no hace falta pelarlos, y los cortamos en rodajas que seguidamente pasamos por la plancha, no muy caliente, simplemente para que se tuesten un poco. En cuanto cambien el color y se caramelicen los jugos, los sacamos y los reservamos.

Le toca el turno al foie. Salpimentamos los trozos y los pasamos ligeramente por harina de trigo, los ponemos en una sartén antiadherente sin nada de aceite y los marcamos por ambas caras, unos 3 minutos por cada una, con la harina conseguiremos una pequeña costra tostada que queda muy bonita.

Ya lo tenemos listo, emplatamos sirviendo unos pocos de nuestros espaguetis de calabacín, encima un trozo de foie y luego los melocotones, unos cristales de sal, una vuelta al molinillo de la pimienta y a disfrutar.

Como os he dicho en otras ocasiones lo bueno de las recetas con las que os acompaño cada sábado es que son de libre interpretación, con lo cual si no queréis utilizar melocotones, la piña, el mango o incluso unos higos si esperamos un poco a que empiece su temporada van de maravilla con esta riquísimo plato. Así que os invito a que echéis a volar la imaginación y lo adaptéis a lo que mas os guste.