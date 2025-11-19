El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Paul Stamets: El micólogo visionario. DM
Cantabria en la Mesa

Una de hongos: ficción y documental micológico

Boletus, níscalos, rebozuelo, trompeta de la muerte, lengua de vaca, gula de monte, seta de cardo y senderuela...

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:11

Comenta

Ficciones y documentales en torno a setas y hongos han trazado un idilio audiovisual a lo largo de la historia. De la comida venenosa a lo fantástico, del terror a lo puramente gastronómico, de lo ecológico y la naturaleza a lo psicodélico. Un documental significativo de esta mezcla de lo micológico y alucinógeno es 'Fantastic fungi', una exploración en el mundo de los hongos, desde su papel en la ecología hasta sus posibles aplicaciones medicinales y «su potencial para cambiar nuestra forma de ver el mundo». La figura de Paul Stamets, micólogo visionario y apasionado, conocido por su profundo conocimiento y su visión innovadora sobre cómo pueden resolver problemas globales, es uno de los pilares del documental.

La ficción ha sembrado tramas de terror, drogas, fantasía y animación. En la última película de François Ozon, 'Cuando cae el otoño'. Francia y la vejez se entrecruzan con un incidente donde las setas desencadenan los conflictos en una comida familiar. 'La Montaña Sagrada' es una película surrealista y visualmente deslumbrante en lo psicodélico; como lo es 'A field in England' en la que los personajes sufren mutaciones a mediad que consumen setas. En 'Cabeza de muerte' un grupo de jóvenes estadounidenses viaja a Irlanda y se encuentra con hongos alucinógenos que los llevan a un viaje aterrador. 'Matango' ya narraba en los sesenta la odisea de unos viajeros y un naufragio en una isla en la que abundan unas misteriosas setas.

En el caso de 'Fantastic fungi', Louie Schwartzberg aborda las propiedades curativas de un hongo visto a través de los ojos de diversos expertos. Un viaje fascinante que supone «descubrir la vitalidad y la importancia de los hongos en nuestras vidas y en el ecosistema en general». El documental, en su esencia, «recuerda que todos estamos entrelazados en el tejido de la naturaleza, compartiendo un destino común».

Director: Louie Schwartzberg. 2019. 76 minutos. Documental. Netflix y Prime Video. Paul Stamets, Roland Griffiths...
Fantastic fungi

Director: Louie Schwartzberg. 2019. 76 minutos. Documental. Netflix y Prime Video. Paul Stamets, Roland Griffiths...

