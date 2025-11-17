Llegan las setas a La Dársena con una versión fresca y renovada

Alicia Del Castillo Santander Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:56 Comenta Compartir

El otoño nunca llega solo a La Dársena porque lo hace acompañado del inconfundible perfume de las setas y el umami que las ensalza desde hace años. Las Jornadas de las setas son una cita ya consolidada para los aficionados a los hongos deseosos de saborear el bosque en su máximo esplendor. Si bien la temporada no está siendo espléndida aún, en La Dársena no se resignan gracias a una red de proveedores que han logrado abastecerles con excelente género procedente de los bosques de Soria. Con ese punto de partida, La Dársena presenta una propuesta fresca, sorprendente y con mirada renovada.

El principal responsable de este giro es Álvaro Colman, última incorporación al equipo de cocina. Formado en la escuela de Artxanda, en el País Vasco y curtido durante varios años en Munich, llega con la energía y la curiosidad propias de quien ha explorado otras cocinas y técnicas. El nuevo miembro del equipo ha asumido su primer reto: renovar por completo la carta de las jornadas sin romper la línea de La Dársena. Y lo ha logrado aunque ha querido dejar intacto uno de los platos más celebrados de estas veteranas jornadas: las manitas de cerdo rellenas de setas de temporada y jamón Ibérico cocinado a baja temperatura sobre espuma de patata y pimentón de la Vera, un plato del jefe de cocina, Sergio Prieto, todo un imprescindible.

Golosos y elegantes

Entre las novedades, uno de los grandes aciertos son los Boletus confitados en mantequilla, con foie fresco y salsa de Calvados. Un plato goloso y elegante. Es un plato que mira a Francia sin perder un ápice de identidad cántabra. Igualmente brillan las angulas de monte al ajillo, servidas con una semmelknödel. Una sorprendente torrija salada alpina y una ligera espuma de carbonara. Un juego de texturas que combina rusticidad y sofisticación con la potencia del ajo, la suavidad de la espuma y el punto tradicional de una torrija reinterpretada.

Croquetas de hongos y lacón; risotto de puntalette, trompetas de los muertos y yema curada y angulas de monte con torrija salada y espuma de carbonara. DM

Otra de las novedades es el risotto de puntalette -un tipo de pasta italiana corta con forma de grano de arroz- ligado con una emulsión cremosa y perfumado con trompeta negra, cebollino y una yema curada en soja. El sabor profundo y terroso de las trompetas llega a recordar a una sutil morcilla, de textura suave y melosa.

La carta continúa con una serie de elaboraciones que completan el menú setero: tartar de solomillo con trompeta negra y mayonesa de café acompañado de pan sardo o carasau; croquetas de boletus y lacón con un interesante punto ahumado; crema de hongos con picatostes provenzales, aceite de oliva virgen extra y nube de queso pecorino. Los caricos con boletus, panceta Ibérica y huevo a baja temperatura; la pluma ibérica, con parmentier de quesucos y mix de setas; el guiso de mollejas de cordero, rebozuelos y nueces garrapiñadas; la lubina a la sal con rebozuelos, langostinos y mantequilla de anchoas completan la propuesta.

Con esta edición, La Dársena confirma que las setas siguen siendo su mejor pretexto para atraer al público otoñal y lo hacen con una mirada renovada y respeto por la tradición. Las setas siguen siendo un tesoro que merece celebrarse.

Suances La Dársena

Dirección: Calle El Muelle 23.

Teléfono: 942 844 489

Propietarios: Patricia Roíz y Javier Collado.

Inaugurado: 2003.

Jefe de cocina: Sergio Prieto.

Cocina: Álvaro Colman.

Gerente: Ana Roíz.

Precio medio de las jornadas: 35-40 euros.

Bodegas recomendadas: Albariño Pazo de San Mauro (DO Rias Baixas); godello San Garida (DO Bierzo) y tinto Altos del Enebro (DO Ribera del Duero).

Café: Dromedario.

Aparcamiento: Zona del puerto.