Aberdeen Angus, uno de los combinados más antiguos y raros

Varios lectores y seguidores de esta sección han solicitado que volviera a transcribir la receta de uno de los cócteles más antiguos y raros que aparecen en los viejos libros de coctelería. El Aberdeen Angus es precisamente el cóctel solicitado. Este combinado está dentro de los cócteles propios del otoño e invierno. Es una bebida muy sabrosa, pero que apenas aparece reseñada su historia. Uno de los grandes escritores de coctelería, Michael Jackson, hizo referencia en su libro «The Connosieur», escrito en 1995, asegurando que se creó para hacer más accesible el potente sabor de algunos whiskies de malta. También dijo que los cazadores del urogallo lo tomaban después de un día de caza en los fríos días del invierno escocés. El nombre hace referencia a la raza de vacas escocesas.

Ingredientes Whisky Johnnie Walker.

Miel de brezo.

Drambuie.

Zumo de lima.

Elaboración 1 Lo más importante es usar un whisky añejo y con potente sabor a turba. En un vaso ponemos 35 ml. de whisky, 20 ml. de zumo de lima y 15 ml. de Drambuie y miel de brezo. El vaso debe estar previamente calentado con agua hirviendo. El cóctel debe tomarse caliente al tratarse de una bebida invernal. Se puede cambiar la miel de brezo por otra más dulce.