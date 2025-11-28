Arroz meloso de pulpo y tomate
Para aprovechar la temporada de un molusco cefalópodo que abunda en nuestras costas y, ahora, en nuestras mesas
Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:25
Los últimos meses del año, de octubre a diciembre, son los más idóneos para disfrutar del pulpo en la mesa. Así que, un producto tan norteño como este no puede quedar excluido de esta sección de Cantabria en la Mesa. La propuesta para hoy, viernes, nos llega del blog gastronómico de Lupa lupa.com/blog/recetas que nos invita a elaborar un arroz meloso de pulpo y tomate. «Un plato lleno de sabor ideal para compartir», se explica en el citado blog que nos ha hecho llegar la receta.
Ingredientes
-
180 gr. de arroz redondo.
-
2 patas de pulpo cocido.
-
700 ml. de caldo de pescado.
-
1 diente de ajo.
-
4 cucharadas de tomate frito.
-
6 tomates secos en aceite o hidratados en agua.
-
½ vaso de vino blanco.
-
Aceite de oliva virgen.
-
Sal, pimienta negra y cebollino.
Elaboración
-
1
Marcar una pata de pulpo en el recipiente donde se vaya a hacer el arroz, con un poco de aceite a fuego alto, hasta que se dore por ambas caras. Reservar.
-
2
Ahí mismo, añadir más aceite y poner a sofreír los ajos picados y el tomate frito. Agregar también la otra pata de pulpo troceada y los tomates secos, rehogar bien añadiendo el vino blanco hasta que evapore.
-
3
Incorporar entonces el caldo de pescado y llevar a hervor. Añadir sal y pimienta negra.
-
4
Echar el arroz, remover bien y dejar cocinar a fuego medio durante 12 minutos. Bajar el fuego y seguir cocinando. Si fuese necesario, añadir más caldo siempre caliente. Dejar cocinar 18 minutos. Apagar el fuego y dejar reposar agregando por encima el pulpo troceado que habíamos marcado antes a la plancha.
-
5
Servir terminando con un poco de cebollino picado.