El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arroz meloso con pulpo y tomate. Lupa.com
La receta del día

Arroz meloso de pulpo y tomate

Para aprovechar la temporada de un molusco cefalópodo que abunda en nuestras costas y, ahora, en nuestras mesas

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:25

Comenta

Los últimos meses del año, de octubre a diciembre, son los más idóneos para disfrutar del pulpo en la mesa. Así que, un producto tan norteño como este no puede quedar excluido de esta sección de Cantabria en la Mesa. La propuesta para hoy, viernes, nos llega del blog gastronómico de Lupa lupa.com/blog/recetas que nos invita a elaborar un arroz meloso de pulpo y tomate. «Un plato lleno de sabor ideal para compartir», se explica en el citado blog que nos ha hecho llegar la receta.

Ingredientes

  • 180 gr. de arroz redondo.

  • 2 patas de pulpo cocido.

  • 700 ml. de caldo de pescado.

  • 1 diente de ajo.

  • 4 cucharadas de tomate frito.

  • 6 tomates secos en aceite o hidratados en agua.

  • ½ vaso de vino blanco.

  • Aceite de oliva virgen.

  • Sal, pimienta negra y cebollino.

Elaboración

  1. 1

    Marcar una pata de pulpo en el recipiente donde se vaya a hacer el arroz, con un poco de aceite a fuego alto, hasta que se dore por ambas caras. Reservar.

  2. 2

    Ahí mismo, añadir más aceite y poner a sofreír los ajos picados y el tomate frito. Agregar también la otra pata de pulpo troceada y los tomates secos, rehogar bien añadiendo el vino blanco hasta que evapore.

  3. 3

    Incorporar entonces el caldo de pescado y llevar a hervor. Añadir sal y pimienta negra.

  4. 4

    Echar el arroz, remover bien y dejar cocinar a fuego medio durante 12 minutos. Bajar el fuego y seguir cocinando. Si fuese necesario, añadir más caldo siempre caliente. Dejar cocinar 18 minutos. Apagar el fuego y dejar reposar agregando por encima el pulpo troceado que habíamos marcado antes a la plancha.

  5. 5

    Servir terminando con un poco de cebollino picado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las diez mayores fortunas de Cantabria
  2. 2

    El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao
  3. 3

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  4. 4 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  5. 5 Carlos Crespo: «No pienso en retirarme. A mí trabajar me da la vida»
  6. 6 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  7. 7

    Comienza la exhumación de los restos de tres soldados republicanos en el cementerio de Mirones
  8. 8 El CTA señala que el VAR no debió intervenir en el gol de Villalibre
  9. 9

    Santiago Abascal, a Buruaga: «Engañen a quien se deje. No les hacemos falta»
  10. 10

    De Mesopotamia a San Felices de Buelna, el viaje de Javier Sierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Arroz meloso de pulpo y tomate

Arroz meloso de pulpo y tomate