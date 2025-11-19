El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ensalada de arroz multicolor. «5 al día»
La receta del día

Ensalada de arroz multicolor

Con pimiento rojo y verde, tomate y maíz, como ingredientes más destacados

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:26

Comenta

Esta ensalada de arroz multicolor es un entrante estupendo para cualquier época del año y una recomendación que nos llega de la Asociación para la Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas «5 al día». En su blog se pueden encontrar recetas tan saludables como esta que, además, es de sencilla elaboración y saciará el apetito de pequeños y grandes. Se puede presentar en la mesa también como un primer plato por su valor saciante.

Ingredientes

  • 200 g de arroz crudo.

  • 1 pimiento rojo mediano.

  • 1 pimiento verde italiano.

  • ½ cebolla.

  • 1 lata pequeña de maíz dulce (unos 150 g).

  • 2 tomates.

  • Aceite de oliva virgen.

  • Vinagre.

  • Sal.

Elaboración

  1. 1

    Hervimos el arroz en abundante agua con sal durante 15 minutos, mientras tanto lavamos y troceamos el tomate, los pimientos y la cebolla en taquitos pequeños.

  2. 2

    Cuando esté listo el arroz dejamos que se enfrié y añadimos las hortalizas junto con el maíz dulce. Aliñamos al gusto con el aceite, vinagre y sal y lo metemos en la nevera a enfriar durante 2-3 horas.

