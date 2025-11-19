Ensalada de arroz multicolor
Con pimiento rojo y verde, tomate y maíz, como ingredientes más destacados
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:26
Esta ensalada de arroz multicolor es un entrante estupendo para cualquier época del año y una recomendación que nos llega de la Asociación para la Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas «5 al día». En su blog se pueden encontrar recetas tan saludables como esta que, además, es de sencilla elaboración y saciará el apetito de pequeños y grandes. Se puede presentar en la mesa también como un primer plato por su valor saciante.
Ingredientes
-
200 g de arroz crudo.
-
1 pimiento rojo mediano.
-
1 pimiento verde italiano.
-
½ cebolla.
-
1 lata pequeña de maíz dulce (unos 150 g).
-
2 tomates.
-
Aceite de oliva virgen.
-
Vinagre.
-
Sal.
Elaboración
-
1
Hervimos el arroz en abundante agua con sal durante 15 minutos, mientras tanto lavamos y troceamos el tomate, los pimientos y la cebolla en taquitos pequeños.
-
2
Cuando esté listo el arroz dejamos que se enfrié y añadimos las hortalizas junto con el maíz dulce. Aliñamos al gusto con el aceite, vinagre y sal y lo metemos en la nevera a enfriar durante 2-3 horas.