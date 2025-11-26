El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ensalada de pollo y mango, lista para llevarla a la mesa. «5 al día»
La receta del día

Una ensalada de pollo con mango, apetecible en cualquier fecha del año

Recomendable por su equilibrio nutricional, además de porque es fácil de elaborar y un buen recurso para comidas o cenas

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:32

Comenta

Nuestra receta del día nos llega de la Asociación para la Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas «5 al día». Se trata de una ... ensalada de pollo con mango, muy equilibrada nutricionalmente, además de sencilla de elaborar y un buen recurso para presentar en nuestras mesas bien a la hora del almuerzo, bien para la cena. Además, son ingredientes fáciles de encontrar y asequibles a la economía doméstica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  2. 2

    Nacho Solana logra la primera estrella Michelin para Pico Velasco y Cenador de Amós mantiene sus tres
  3. 3 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4

    Noelia, 40 años, dos veces víctima de violencia machista: «No es mala suerte, ocurre más de lo que creemos»
  5. 5 Los niños de Ganzo se inventaron la agresión a pedradas: fue jugando, no un ataque de desconocidos
  6. 6

    El grupo chino Midea plantea un ERE para Teka en España que afectará a la fábrica de Santander
  7. 7

    La Policía revisa las cámaras e investiga las causas del incidente en la zona de vinos
  8. 8

    Telefónica propone en su nuevo ERE la salida de 40 de los 91 trabajadores de Cantabria
  9. 9 El alcalde de Arenas retira con su tractor una roca de grandes dimensiones en la subida a Brenes
  10. 10 Seis denuncias al día en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una ensalada de pollo con mango, apetecible en cualquier fecha del año

Una ensalada de pollo con mango, apetecible en cualquier fecha del año