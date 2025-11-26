Una ensalada de pollo con mango, apetecible en cualquier fecha del año
Recomendable por su equilibrio nutricional, además de porque es fácil de elaborar y un buen recurso para comidas o cenas
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:32
Nuestra receta del día nos llega de la Asociación para la Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas «5 al día». Se trata de una ... ensalada de pollo con mango, muy equilibrada nutricionalmente, además de sencilla de elaborar y un buen recurso para presentar en nuestras mesas bien a la hora del almuerzo, bien para la cena. Además, son ingredientes fáciles de encontrar y asequibles a la economía doméstica.
Ingredientes
400 gramos de lechugas variadas.
16 tomates cherry.
1 pechuga de pollo, cocida o asada.
300 gramos de mango.
50 ml. de aceite de oliva virgen.
15 ml. de vinagre.
Sal (al gusto).
Elaboración
1
Troceamos la pechuga de pollo cocida, el mango pelado y las lechugas variadas todo en cuadraditos regulares.
2
Partimos los tomatitos por la mitad.
3
Aliñamos las lechugas variadas y los tomatitos con el aceite, el vinagre y la sal.
4
Encima de la lechuga colocamos decorando la pechuga de pollo y la piña y finalmente decoramos con los tomatitos cherrys.
5
Serviremos recién aliñado para que las lechugas mantengan su tersura.
