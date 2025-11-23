Pan de calabaza para disfrutar de un otoñal domingo

1 En un bol poner la calabaza, la levadura desmenuzada, la sal, la masa madre, las pipas de calabaza y un poco de agua, diluir.

2 Agregar la harina tamizada y remover con una cuchara. Cuando esté integrada bien toda la harina con el agua, pasaremos a la mesa y amasaremos durante 10 minutos. Hacer una bola y guardar en un bol untado en aceite, tapando con film de cocina y un paño, dejando fermentar la masa unas 5 horas como mínimo.

3 Sacar la masa del recipiente, hacer una bola sacándole el gas a la masa, formar el pan.

4 Poner el pan en la bandeja donde vayamos a cocinar, tapar y dejar fermentar una hora como mínimo en un lugar templado para que vuelva a fermentar. Hacer unas incisiones con una cuchilla al pan antes de introducir en horno. Calentar a 250º C sin ventilador.