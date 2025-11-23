El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pan de calabaza, apetecible visualmente. Love Calabaza
La receta del día

Pan de calabaza para disfrutar de un otoñal domingo

Esta elaboración está de absoluta moda en establecimientos del gremio y supermercados

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:46

El pan de calabaza está cada vez más presente en los establecimientos del gremio, panaderías especializadas y supermercados. Aromático, especialmente jugoso por dentro y ligeramente crujiente por fuera gracias a una fina corteza exterior, es una opción perfecta para tomar como guarnición y con patés vegetales. Para que lo puedas hacer en casa, dado que caliente es todavía más rico, aportamos una receta que nos ha llegado del blog lovecalabaza.com, lleno de apetecibles elaboraciones cuyo principal ingrediente es la calabaza, ese producto tan otoñal y de temporada.

Ingredientes

  • 1 kg de harina de fuerza.

  • 200 gramos de harina de sémola.

  • 700 gramos de calabaza asada.

  • 1 gramo de levadura.

  • 80 gramos de masa madre.

  • 24 gramos de sal.

  • 50 gramos de semillas de calabaza.

  • 1 cucharada sopera de agua.

Elaboración

  1. 1

    En un bol poner la calabaza, la levadura desmenuzada, la sal, la masa madre, las pipas de calabaza y un poco de agua, diluir.

  2. 2

    Agregar la harina tamizada y remover con una cuchara. Cuando esté integrada bien toda la harina con el agua, pasaremos a la mesa y amasaremos durante 10 minutos. Hacer una bola y guardar en un bol untado en aceite, tapando con film de cocina y un paño, dejando fermentar la masa unas 5 horas como mínimo.

  3. 3

    Sacar la masa del recipiente, hacer una bola sacándole el gas a la masa, formar el pan.

  4. 4

    Poner el pan en la bandeja donde vayamos a cocinar, tapar y dejar fermentar una hora como mínimo en un lugar templado para que vuelva a fermentar. Hacer unas incisiones con una cuchilla al pan antes de introducir en horno. Calentar a 250º C sin ventilador.

  5. 5

    Colocar un bol o bandeja con un poco de agua en el horno y cuando empiece haber vapor, introducir la bandeja de pan y dejar hornear durante unos 10 minutos y bajar el horno a 200º, seguir horneando durante unos 40 minutos. Sacar el pan del horno y dejarlo enfriar sobre una rejilla

