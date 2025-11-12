Pimientos rellenos de setas para llevar el otoño a la mesa

Isabel González Casares Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:23 Comenta Compartir

Tiempo de otoño, tiempo de setas. Los montes de Cantabria son en estas fechas una auténtica delicia para los micólogos, los aficionados a la «captura» de estos hongos comestibles con los que se pueden componer platos exquisitos como este, a la par que sencillo: unos pimientos rellenos de una miscelánea de setas. Es una receta que firma Mercedes Rodríguez, publicada en la revista «Yesca» que edita la Sociedad Micológica de Cantabria, con sede en Maliaño y dedicada a recoger las actividades de la entidad que tiene como único objetivo divulgar el conocimiento de la realidad del mundo que rodea a los hongos y promover su protección y conservación.

Ingredientes 450 g de surtido de setas congeladas (champiñón, seta de ostra, matacandil o pino de pino y shiitake).

1 cebolla.

50 g de aceite de oliva virgen extra o mantequilla.

3 cucharadas colmadas de harina.

800 ml de leche entera.

200 ml de vino de Jerez.

Pimientos rojos (no muy grandes, cantidad según tamaño).

Sal, pimienta y nuez moscada al gusto.

Elaboración 1 Picar la cebolla muy fina. 2 En una sartén, calentar el aceite de oliva o la mantequilla y pochar la cebolla a fuego medio, evitando que tome color. 3 Añadir las setas descongeladas y picadas finamente. Cocinar unos minutos hasta que pierdan el exceso de agua. 4 Incorporar la harina, remover bien y, a continuación, verter el vino de Jerez y la leche poco a poco, sin dejar de remover, hasta obtener una farsa espesa. Salpimentar y añadir nuez moscada al gusto. 5 Cortar la tapa de los pimientos, retirar las semillas y rellenarlos con la farsa de setas. 6 Colocar los pimientos rellenos en una fuente de horno y hornear a 180 grados centígrados durante 45 minutos aproximadamente (el tiempo puede variar según el tamaño de los pimientos).