Scottish cooler, listo para su degustación. DM
Cócteles

Un Scottish cooler para disfrutar del combinado perfecto

Esta bebida la describió por primera vez el periodista gastronómico Charles Baker

Paco Lorente

Paco Lorente

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:25

Charles Baker, periodista gastronómico que recorrió medio mundo buscando sensaciones sápidas diferentes, escribió en 1939 un libro titulado «The Gentlemen's Companion» y recuerda en este libro una excursión en barco realizada en 1920 al norte de Borneo y allí, en el Club Sandokan, ya encontró esta receta o más bien tuvo la oportunidad de probarla tras un incidente que le obligo a descender a tierra en un pequeño bote y un barman americano fue el que le ofreció este combinado. La bebida estaba preparada con diferentes amargos, agua soda y unas hojas de menta a modo de decoración. Durante el resto del viaje siempre tuvo en mente este cóctel, ya que dijo que era la única bebida bien mezclada y servida de todo el periplo viajero.

Ingredientes

  • Martini Rosso.

  • Grand Marnier.

  • Whisky.

  • Amer Picon.

  • Angostura.

  • Soda.

Elaboración

  1. 1

    En un vaso mezclador se añaden 45 ml. de whisky, 45 ml. de Martini Rosso, 5 ml. de Grand Marnier, 5 ml. de Amer Picon, unas gotas de angostura, pero muy pocas y el resto de agua soda.

  2. 2

    Se agita bien y se sirve con hielo y las hojas de menta como adorno.

Recordemos que los «cooler» son bebidas de trago largo que siempre llevan soda o ginger ale y cítricos para aromatizarlos.

