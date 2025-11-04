Un Scottish cooler para disfrutar del combinado perfecto

Paco Lorente Martes, 4 de noviembre 2025, 07:25 Comenta Compartir

Charles Baker, periodista gastronómico que recorrió medio mundo buscando sensaciones sápidas diferentes, escribió en 1939 un libro titulado «The Gentlemen's Companion» y recuerda en este libro una excursión en barco realizada en 1920 al norte de Borneo y allí, en el Club Sandokan, ya encontró esta receta o más bien tuvo la oportunidad de probarla tras un incidente que le obligo a descender a tierra en un pequeño bote y un barman americano fue el que le ofreció este combinado. La bebida estaba preparada con diferentes amargos, agua soda y unas hojas de menta a modo de decoración. Durante el resto del viaje siempre tuvo en mente este cóctel, ya que dijo que era la única bebida bien mezclada y servida de todo el periplo viajero.

Ingredientes Martini Rosso.

Grand Marnier.

Whisky.

Amer Picon.

Angostura.

Soda.

Elaboración 1 En un vaso mezclador se añaden 45 ml. de whisky, 45 ml. de Martini Rosso, 5 ml. de Grand Marnier, 5 ml. de Amer Picon, unas gotas de angostura, pero muy pocas y el resto de agua soda. 2 Se agita bien y se sirve con hielo y las hojas de menta como adorno.

Recordemos que los «cooler» son bebidas de trago largo que siempre llevan soda o ginger ale y cítricos para aromatizarlos.